Lust For Life organiseert signeersessies tijdens Bospop

Lust For Life is mediapartner van Bospop en dat betekent dat we ook dit jaar weer signeersessies organiseren tijdens het festival! Wil je een handtekening scoren van de mannen van Sloper of singer-songwriter Neal Francis? Hieronder lees je hoe laat je dan klaar moet staan bij de Lust For Life-stand.

Tijdens de jubileumeditie van Bospop komen onder andere de band Sloper (met Golden Earrings Cesar Zuiderwijk en Triggerfingers Mario Goossens), singer-songwriter Neal Francis en Träcksäck (met o.a. Rowwen Heze’s Tren van Enckevort) signeren in de stand van Lust For Life. Je kunt ons vinden naast het hoofdpodium. Tijdens het festival kunnen er wijzigingen aangebracht worden in het schema, dus houd vooral ook onze social media in de gaten!

Tot nu toe zijn de volgende acts bevestigd voor signeersessies:

Vrijdag:

Mell & Vintage Future (18.30)

Zaterdag:

Gin Lady (13.00)

Neal Francis (14.00)

Träcksäck (15.00)

Zondag:

Sloper (15.00)

Zodra er meer acts bevestigd worden of tijden gewijzigd worden, zullen wij dat hierboven en op social media melden.



Foto: Geert Braekers