Lust For Life steunt Liefde Voor Muziek

Er is niets mooier dan livemuziek, maar vanwege de coronacrisis kunnen sinds 12 maart geen concerten en festivals meer plaatsvinden – en die situatie lijkt voorlopig niet te veranderen. Daarom schaart de volledige Nederlandse muziekindustrie zich vandaag achter de campagne Liefde Voor Muziek. Natuurlijk steunt Lust For Life dit initiatief, maar ook jij kunt je stem laten horen door de petitie te tekenen.

Door het wegvallen van concerten en festivals zitten veel artiesten zonder inkomen, en ook o.a. de poppodia, programmeurs, boekingskantoren en muziekmedia worden geraakt door de coronacrisis. De livemuziekindustrie is een van de laatste branches die weer op gang mag komen. De campagne Liefde Voor Muziek – die door ruim drieduizend artiesten, organisaties en bedrijven gesteund wordt – benadrukt de economische en culturele noodzaak van het behouden van de live-sector.

Ook jij kunt een steentje bijdragen!

De handtekeningen die middels deze campagne worden verzameld, worden volgende maand overhandigd aan de minister van OC&W. Wil jij als muziekliefhebber ook je stem laten horen? Teken de petitie via www.liefdevoormuziek.nu en help de overheid duidelijk te maken hoe belangrijk (live)muziek voor je is!