Melkweg vertoont muziekfilms over o.a. Ron Wood en Eefje de Visser

Dankzij de versoepelde coronamaatregelen kan poppodium Melkweg in Amsterdam vanaf morgen weer muziekfilms vertonen. Op het programma staan documentaires over o.a. Ron Wood (The Rolling Stones, Faces) en het legendarische Holland Pop Festival, dat vijftig jaar geleden plaatsvond.

Als eerste is op vrijdag 3 juli de concertfilm Bitterzoet van Eefje de Visser aan de beurt. Komend weekend zou de zangeres eigenlijk op het festival Rock Werchter staan, maar in plaats daarvan is dit gefilmde optreden te zien in verschillende Nederlandse concertzalen. Een dag later (4 juli) presenteert Melkweg Cinema de documentaire Ron Wood: Somebody Up There Likes Me, compleet met livestream Q&A met de befaamde regisseur Mike Figgis, die genomineerd werd voor meerdere Oscars voor zijn film Leaving Las Vegas (1995). Somebody Up There Likes Me geeft een beeld van Stones-gitarist Ron Wood en vrienden als Mick Jagger, Keith Richards en Rod Stewart komen hierin aan het woord.

Op zondag 5 juli staat vervolgens het Holland Pop Festival in het Kralingse Bos centraal in de documentaire Stamping Ground. De film van George Sluizer (o.a. Spoorloos) blikt terug op ‘het Nederlandse antwoord op Woodstock’, waar in juni 1970 grootheden als Santana, Pink Floyd, Jefferson Airplane en The Byrds acte de présence gaven. Stamping Ground is nu te zien in een gerestaureerde director’s cut.

Meer informatie over de films en de aangepaste huisregels van Melkweg lees je hier.

Foto: Piece Of Magic Entertainment