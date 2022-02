Procol Harum-zanger Gary Brooker overleden

Gary Brooker, de zanger en toetsenist van Procol Harum, is overleden. De Britse muzikant schreef mee aan verschillende klassiekers van de invloedrijke band, waaronder A Whiter Shade Of Pale, Homburg en A Salty Dog. Volgens een bericht op de officiële Procol Harum-website overleed Brooker afgelopen zaterdag aan de gevolgen van kanker.

Brooker speelde begin jaren zestig in de band The Paramounts, die hij samen met gitarist Robin Trower oprichtte. Deze formatie toerde met verschillende grote acts van die tijd (o.a. The Beatles, The Rolling Stones en The Animals) en scoorde in 1964 een klein hitje in Engeland met de cover Poison Ivy. In 1966 viel The Paramounts uiteen, waarna Brooker een nieuwe groep oprichtte: Procol Harum.

Procol Harum brak in 1967 meteen door met de eerste, door Bach geïnspireerde single A Whiter Shade Of Pale, die een van de meest geliefde popnummers van dat decennium werd. Vorig jaar stond het lied nog in de top drie van de Radio 2 Top 2000. In Lust For Life 060 vertelde Brooker: “Ik heb er vaak over nagedacht, maar ik heb eigenlijk geen idee waarom juist dit ene nummer destijds [in 1967, red.] zo goed opgepakt werd. Ik denk dat slechts weinig mensen echt een hekel aan het nummer kunnen hebben. En daarnaast heeft het iets mysterieus, waardoor het mensen blijkbaar aantrekt. En dat geldt natuurlijk ook voor de tekst: niemand weet precies waar die over gaat, maar blijkbaar halen veel mensen er toch iets uit.”

Procol Harum: ‘meer dan A Whiter Shade Of Pale’

Ook de volgende single Homburg bleek een grote hit (nummer 1 in Nederland) en in de jaren zeventig bleef Procol Harum succesvol met albums als Grand Hotel (1973). Dankzij lange stukken als In Held ‘Twas In I van de lp Shine On Brightly (1968) werd de band gezien als een pionier van de progressieve rock. Toch bleven veel luisteraars Procol Harum vooral associëren met de onsterfelijke debuutsingle uit 1967. Ten tijde van de release van het laatste album Novum in 2017 vertelde Brooker aan Lust For Life: “Het wordt tijd dat duidelijk wordt dat Procol Harum meer is dan die band van A Whiter Shade Of Pale.”

Buiten Procol Harum speelde Brooker een tijdje in de band van Eric Clapton en zong hij het nummer Limelight van The Alan Parsons Project. Ook werkte hij samen met een Beatle en een Stone, als lid van Ringo Starr’s All-Starr Band en Bill Wyman’s Rhythm Kings, en had hij een rol in Alan Parkers verfilming van de musical Evita (1996).

Gary Brooker is 76 jaar geworden.

Foto Procol Harum in Metropool (24 september 2017) door Tineke Klamer