Supertramp-zanger/toetsenist Rick Davies (81) overleden

Samen met Roger Hodgson was hij verantwoordelijk voor het schrijven van de vele tijdloze songs in het Supertramp-oeuvre: zanger/toetsenist Rick Davies. De Britse muzikant overleed afgelopen weekend, zo werd vandaag bekendgemaakt op de officiële website van de band.

Davies (helemaal rechts op de foto hierboven) was het enige lid dat deel uitmaakte van alle Supertramp-bezettingen. De band werd in 1970 opgericht, nadat de toetsenist in contact kwam met de Nederlandse miljonair Stanley August Miesegaes. Die raakte onder de indruk van het talent van de Brit, maar spoorde hem wel aan zijn toenmalige bandje The Joint op te heffen en een nieuw project te beginnen. Dat werd dus Supertramp, waarvoor Davies en zanger/toetsenist/gitarist Roger Hodgson de songs schreven.

De eerste twee albums flopten, maar nadat de klassieke line-up gecompleteerd werd verscheen in 1974 dan eindelijk de doorbraakplaat: Crime Of The Century. Het was het begin van een flinke reeks platina-albums en hitsingles. De meeste van die radiofavorieten kwamen uit de pen van Hodgson, maar ook Davies schreef een aantal van de meest geliefde Supertramp-nummers, waaronder Bloody Well Right, Gone Hollywood, Goodbye Stranger en Cannonball (in 1985 de eerste hitsingle zonder de in 1983 opgestapte Hodgson).

Onuitwisbaar stempel

Supertramp bleef toeren, terwijl ook Hodgson de klassiekers van weleer zong tijdens zijn solotournees. In oktober 2010 trad Davies voor het laatst op in Nederland, tijdens een Supertramp-show in GelreDome. Een latere tournee moest worden geannuleerd wegens gezondheidsproblemen bij de zanger/toetsenist. De Supertramp-website meldt dat Davies afgelopen zaterdag overleed na een lange strijd tegen kanker.

In de verklaring staat verder onder meer: “Als co-auteur, naast schrijfpartner Roger Hodgson, was hij de stem en toetsenist achter Supertramps meest iconische songs. Daarmee drukte hij een onuitwisbaar stempel op de rockgeschiedenis. Zijn soulvolle zang en herkenbare spel op de Wurlitzer werden de hartslag van het bandgeluid.”

Rick Davies is 81 jaar geworden.

Foto: Universal Music Archives