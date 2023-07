Sinéad O’Connor (56) overleden

De iconische zangeres Sinéad O’Connor is op 56-jarige leeftijd overleden. Ze verkocht miljoenen platen en scoorde wereldhits met onder meer Troy en Nothing Compares 2 U. Waaraan de Ierse muzikant en activist is gestorven, is nog niet bekendgemaakt.

“Muziek is er altijd voor me geweest en heeft in feite mijn leven gered”, vertelde O’Connor in 2012 in een interview met Lust For Life. “Ik kan me goed herinneren dat ik als baby al naar muziek luisterde. Later bleek het John Lennon te zijn. Toen ik vijf jaar was, slenterde ik weer eens alleen over straat. Want zoals iedereen weet, heb ik een helse jeugd gehad met fysiek en mentaal geweld. Dus liep ik te bidden. Ik hoopte vurig op enige vorm van hulp. Toen ik onze straat in wandelde, hoorde ik opeens muziek in mijn voetstappen. Ik herinner me helder dat ik omhoog keek en ‘dank u’ prevelde.”

De in Dublin geboren O’Connor debuteerde in 1987 met het album The Lion And The Cobra en dat betekende meteen haar doorbraak. De single Troy bereikte de top tien van de Nederlandse hitlijst, maar dat was nog niets vergeleken met het succes van haar volgende plaat: I Do Not Want What I Haven’t Got. Dankzij de hartverscheurende versie van het door Prince geschreven Nothing Compares 2 U (en de memorabele bijbehorende videoclip, zie onder) groeide de zangeres in 1990 definitief uit tot een internationale superster.

Controverse

O’Connor zorgde zoals bekend ook voor controverse. Onvergetelijk zijn de beelden van haar optreden in het programma Saturday Night Live in 1992, toen ze het lied War zong en een foto van de paus verscheurde. De actie kwam haar op veel kritiek te staan en tijdens een concert ter ere van Bob Dylan in Madison Square Garden werd ze later dat jaar uitgejoeld door een deel van het publiek.

Ook in de rest van haar loopbaan kwam de eigenzinnige zangeres nog regelmatig in het nieuws met haar uitspraken en ontwikkelingen in haar privéleven, terwijl ze ook nog steeds lovende kritieken oogstte met haar platen. Zoals het in 2012 verschenen How About I Be Me (And You Be You)? Over die titel zei ze in LFL018: “Toen ik jonger was, trok ik me veel aan van andere mensen. Als ze gemeen waren, voelde ik me meteen een mislukking. Nu geloof ik dat ik er mag zijn en niet hoef te veranderen. En aangezien ik niemand opdraag om te veranderen, moeten ze dat ook niet bij mij doen. Met andere woorden: kop dicht en laat me zijn wie ik ben!”

Laatste sprankje magie

O’Connors autobiografie Rememberings verscheen in 2021, een jaar later gevolgd door de indrukwekkende documentaire Nothing Compares. Daarin werd nog eens duidelijk dat haar werk vaak werd overschaduwd door andere zaken. Toch stond voor O’Connor zelf de muziek altijd voorop, zo vertelde ze aan Lust For Life: “Het is het laatste sprankje magie in deze wereld.”

Foto: Luuk Denekamp

Sinéad O’Connor in de Melkweg, 28 september 2014