The Specials-zanger Terry Hall (63) overleden

Terry Hall, vooral bekend als zanger van The Specials, is op 63-jarige leeftijd overleden. Naast zijn werk met die iconische 2 Tone-band is de Brit ook bekend van de succesvolle formaties Fun Boy Three en The Colourfield.

De invloedrijke band The Specials werd in 1977 opgericht, in eerste instantie met Tim Strickland als zanger. Hij werd al snel vervangen door Terry Hall en twee jaar later bleek de eerste single Gangsters meteen een succes – ook in Nederland. Het door Elvis Costello geproduceerde debuutalbum Specials (1979) groeide uit tot een klassieker en bevatte de single A Message To You Rudy. Er volgden meer (vooral in Engeland) grote hits, waaronder Rat Race, Do Nothing en natuurlijk Ghost Town, dat in 1981 de Britse hitlijst aanvoerde.

Fun Boy Three

In datzelfde jaar verliet Hall de band en richtte hij Fun Boy Three op, samen met twee andere ex-Specials-leden: Lynval Golding en Neville Staple. Het trio had vooral succes dankzij samenwerkingen met Bananarama, zoals op de single It Ain’t What You Do (It’s The Way That You Do It). Ook maakte Hall deel uit van The Colourfield, dat in 1985 een hit had met Thinking Of You. In 2008 herenigde de zanger zich met The Specials – met succes, getuige de optredens op grote festivals als Pinkpop in de jaren daarna. Afgelopen juni stond de band nog in Paradiso.

Volgens de officiële verklaring overleed Hall na een kort ziekbed. Het verdrietige nieuws werd door de overgebleven leden van The Specials bevestigd op social media. Zij prijzen hem als ‘een van de meest briljante zangers, songwriters en tekstschrijvers die dit land ooit heeft voortgebracht’. Op Twitter schrijft Neville Staple: “We wisten dat Terry al een tijdje ziek was, maar onlangs werd pas duidelijk hoe ernstig het was. We hadden net muzikale plannen gemaakt voor 2023. Dit heeft me heel erg geraakt.”

Foto: Ans van Heck

The Specials in TivoliVredenburg, 14 november 2019