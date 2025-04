Win kaarten voor de documentaire The Session Man (actie)

Wat hebben John Lennons Jealous Guy, She’s A Rainbow van de Stones en You Are So Beautiful van Joe Cocker met elkaar gemeen, behalve dat ze onsterfelijke popklassiekers zijn? Ze bevatten allemaal het pianospel van Nicky Hopkins, de zeer begaafde Britse toetsenist die centraal staat in de nieuwe muziekdocumentaire The Session Man. Dit bijzondere eerbetoon, waarin o.a. Mick Jagger, Keith Richards, Pete Townshend en Peter Frampton aan het woord komen, draait vanaf 29 mei in de bioscoop en wij mogen vrijkaarten verloten!

Nicky Hopkins speelde op meer dan 250 albums en het was mede dankzij zijn bijdragen dat vele songklassiekers zo onweerstaanbaar werden, van The Beatles’ Revolution tot Sympathy For The Devil van de Stones. Bij het grote publiek bleef de toetsenist echter relatief onbekend. Hoog tijd dus dat de aandacht eens op hem gericht wordt. Kennelijk vonden tijdgenoten als Mick Jagger, Keith Richards, Bill Wyman, Dave Davies (The Kinks), Pete Townshend (The Who), Peter Frampton en Nils Lofgren (The E Street Band) dat ook. Zij werkten immers allemaal maar wat graag mee aan deze ‘boeiende documentaire die de grote onbekende van de popmuziek eindelijk zijn verdiende plekje in de spotlight geeft’, aldus onze recensent.

Stones-connectie

Hopkins (1944-1994) was misschien wel de beste sessiepianist in de geschiedenis van de rockmuziek en wordt vooral geassocieerd met The Rolling Stones. Hij speelde op verschillende legendarische singles en albums van die band, waaronder Exile On Main St. (1972). In de documentaire vertelt Keith Richards over zijn parttime-collega: “What I liked about Nicky is you’d give him a song and he’d develop it, with a couple of passes, into something almost immediately. He was so easy to work with and he could hang; we’d do sessions for fifteen hours, sometimes two days… and he’d still be there, you know.”

In de volgende editie van Lust For Life (LFL151) lees je een uitgebreid artikel over Nicky Hopkins naar aanleiding van The Session Man. De documentaire draait vanaf 29 mei in een groot aantal steden, in alfabetische volgorde zijn dat o.a.: Amersfoort (De Lieve Vrouw), Amsterdam (Cinema The Pulse, De Balie, Filmhallen, Melkweg), Apeldoorn (Gigant), Arnhem (Focus), Doetinchem (Amphion), Dordrecht (De Witt), Groningen (Forum), Haarlem (Filmkoepel), Hilversum (Filmtheater), Maastricht (Lumiere), Middelburg (Cinema Middelburg), Rotterdam (Cinerama, LantarenVenster), Utrecht (Louis Hartlooper Complex) en Zutphen (Luxor).

