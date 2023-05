Tina Turner (83) overleden

De legendarische ‘Queen of rock & roll’ Tina Turner is overleden. De zangeres, bekend van hits als Private Dancer, The Best en We Don’t Need Another Hero, was al langere tijd ziek.

De als Anna Mae Bullock geboren zangeres ontmoette haar toekomstige man Ike Turner in 1957. Ze vormden lange tijd een succesvol muzikaal duo, met hits als River Deep – Mountain High, de Creedence Clearwater Revival-cover Proud Mary en Nutbush City Limits, voordat ze in 1976 uit elkaar gingen. Later maakte Tina in haar autobiografie bekend dat Ike (overleden in 2007) haar tijdens hun huwelijk had mishandeld.

In de jaren tachtig maakte Tina Turner een spectaculaire comeback als soloartiest dankzij haar cover van Al Greens Let’s Stay Together, waarna ze – ook in Nederland – nog vaak de hitlijsten bereikte. Onvergetelijk zijn bijvoorbeeld het door Mark Knopfler (Dire Straits) geschreven Private Dancer, What’s Love Got To Do With It, de titelsong van de James Bond-film GoldenEye en natuurlijk The Best, dat uitgroeide tot een sport-anthem. Met Tonight, een duet met David Bowie, stond Turner in 1988 bovenaan in de Nederlandse Top 40.

Tijdens de laatste paar decennia van haar leven was de superster nog maar zelden actief als muzikant. In 2000 kondigde ze haar pensioen aan, maar acht jaar later trad ze bijvoorbeeld nog wel op tijdens de uitreiking van de Grammy Awards. In 2021 kreeg Turner een plek in de Rock & Roll Hall Of Fame, waar andere artiesten haar songs uitvoerden. Datzelfde jaar verscheen de veelgeprezen documentaire Tina, die destijds door Lust For Life omschreven werd als een indrukwekkende viering van Turner en haar muziek. Haar bewogen leven was eerder al onderwerp van de biopic What’s Love Got To Do With It (1993), gebaseerd op haar autobiografie I, Tina.

Tina Turner werd 83 jaar.

Persfoto: Tony McGhee/Warner Music