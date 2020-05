Videopremière: bekijk de nieuwe clip van Robert Jon & The Wreck

Robert Jon & The Wreck heeft de tweede single Tired Of Drinking Alone uitgebracht. Het nummer is onderdeel van het nieuwe album Last Light On The Highway, dat op 8 mei verschijnt. Bekijk de videoclip hieronder!

Sinds de bandleden in quarantaine zitten vanwege het coronavirus hebben ze geprobeerd manieren te vinden om met elkaar in contact te komen. Op internet ontdekten ze dat er nog steeds drinkpartijen worden gehouden. Dat gaf inspiratie voor de videoclip van Tired Of Drinking Alone. In de videoclip komen verrassende personages voor, variërend van Austin Jenckes van The Voice, Ajay Popoff van de band Lit, en zelfs Joe Bonamassa’s achtergrondzanger Juanita Tippins.

De muzikanten van Robert Jon & The Wreck namen contact op met al hun vrienden die ze tijdens het toeren hebben ontmoet en werden verrast door het resultaat. “’Ik werd een beetje emotioneel toen ik het allemaal terugkeek, gewoon door te zien hoeveel mensen de tijd namen om ons te helpen,” zegt Steve Maggiora, toetsenist en regisseur van de videoclip. “Het betekent veel voor mij persoonlijk.”

Niet alleen promoot de band de video, maar ook een inzamelingsactie voor Sweet Relief Musicians Fund, een liefdadigheidsorganisatie die zich inzet om muzikanten te helpen die in nood zitten vanwege het coronavirus. “We werken al jaren samen met Sweet Relief. Bill Bennett, hoofd van Sweet Relief Musicians Fund, gaf ons een aantal van onze eerste grote kansen en we proberen te doen wat we kunnen, vooral nu”, zegt zanger Robert Jon. “Er zijn duizenden professionele muzikanten getroffen, doneer alsjeblieft als je kunt.”

Last Light On The Highway wordt in de nieuwe editie van Lust For Life beoordeeld met vijf sterren. Recensent Chris van Oostrom schrijft: “Hoogtepunten aanwijzen is ondoenlijk, want de ene song omhelst je nog krachtiger dan de andere.”