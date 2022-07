De beste artiesten om naar te luisteren tijdens het sporten 

Als een sportschooljunkie, hebben we de leukste, energieke en beste muzikale artiesten bedacht om naar te luisteren terwijl je je in het zweet werkt. Of je nu door de buurt rent, aan het pompen bent in de sportschool of door de straten fietst, wat er op je telefoon wordt afgespeeld, is essentieel voor wat je uit je training haalt. Sim only vergelijken is verstandig voordat je dit doet, maar vervolgens kun je zeker diverse tracks van de onderstaande artiesten downloaden op je mobiel zodat je optimaal kunt sporten!

Avicii

Avicii’s track “Levels”, uitgebracht in 2011, zal nooit, nooit oud worden. Het moet een van zijn meest opvallende nummers zijn. Het ongelooflijke ritme van het nummer heeft me altijd wakker en klaar. Avicii’s nieuwe hitsingle, “Wake Me Up” heeft een geweldige mix van een country-achtig gevoel met een house-achtige beat. Door zijn nummers heen is hij in staat om een ​​pittig basintro te nemen en dit in een positieve, melodische beat te gieten, met overgangen die gewoon perfect zijn. Het is een mix die onweerstaanbaar is. Zijn nummers zijn dan ook zeker aanraders voor in de sportschool!

Swedish House Mafia

Axwell, Sebastian Ingrosso, Steve Angello; het perfecte elektronische dansmuziektrio. De groep werd eind 2008 officieel opgericht in Zweden. De supergroep werd genomineerd voor Grammy Awards voor hun hits “Save the World” in 2012 en “Don’t You Worry Child” in 2013 in de categorie Best Dance Recording. Dat zijn slechts twee van hun vele hits die kunnen worden gebruikt om te “dansen” op of om een ​​intense fysieke activiteit te doen. Het zal je helemaal in vuur en vlam zetten en je door de zwaarste delen van je training duwen en als je een kleine pauze nodig hebt, ga dan lekker een beetje dansen.

Rihanna

Rihanna is een van de beste muzikale artiesten, maar ze is ook nog eens een van de beste artiesten om naar te luisteren terwijl je je in het zweet werkt. Ze weet veel mensen met verschillende muzieksmaken te inspireren. De sleutel tot haar succes zijn de verschillende genres waar haar muziek bij betrokken is. Of je nu zin ​​hebt in hiphop, reggae, pop, R&B, dance of rock, je kunt naar deze Barbadiaanse schoonheid luisteren. Met nummers als ‘Pour It Up’, ‘Rude Boy’, ‘We Found Love’ en ‘Rock Star 101’ zul je ongetwijfeld een fantastische workout hebben.

Jay-Z

Jay-Z, die geweldig en motiverend is om te trainen, is een Amerikaanse rapper, platenproducent, ondernemer en investeerder. Hij is duidelijk een van de financieel meest succesvolle hiphopartiesten en ondernemers in Amerika. Sommige van zijn oudere nummers, “Dirt Off Your Shoulders”, “99 Problems” en “Bonnie and Clyde”, zijn het soort nummers om je op weg te helpen. Sommige van zijn recentere nummers, “Holy Grail”, “Brooklyn We Go Hard” en “Empire State of Mind”, zullen je op de been houden! “Holy Grail”, met Justin Timberlake, is een goed nummer dat zeker een aanrader is om te downloaden op Spotify, wat geen verrassing is aangezien JT en Jay-Z zo’n fantastisch duo vormen.