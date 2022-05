De beste tips voor een beter audiogeluid in de auto

Veel mensen zullen genoegen nemen met de fabrieksinstellingen van hun autoradio. Als je niet weet dat het beter kan, dan zul je waarschijnlijk genoegen nemen met wat er voor je ligt. Maar zoals met alle goede dingen, weet je het pas als je het vraagt. Als je het vraagt, zul je merken dat je met een paar aanpassingen je autogeluid net zo eenvoudig kunt verbeteren als het starten van je motor. Hieronder vind je enkele van onze tips om je autogeluid te verbeteren en je luisterervaring te verbeteren, wat net zo belangrijk kan zijn als autoverzekeringen vergelijken!

Verminder overmatig rijgeluid

Door geluiddempende materialen aan je auto toe te voegen, kun je de akoestiek erin verbeteren. Met de hobbels en het gerommel op de weg gedempt door ruisonderdrukkend materiaal zoals de hushmatt-kit, kun je de geluidskwaliteit hoog houden, zelfs bij hogere snelheden.

Koop een subwoofer

Een subwooferinstallatie zal je echt helpen die bastonen op te pikken tijdens het rijden. De subwoofer is een geweldige toevoeging als je naar zware basmuziek luistert en garandeert dat je muziek altijd beter, dieper en veel gedetailleerder zal klinken.

Vervang je autoluidsprekers

Een eenvoudige oplossing om de geluidskwaliteit van je auto te verbeteren, is door de luidsprekersystemen helemaal te vervangen. Vaker wel dan niet zal de fabrieksuitrusting in het luidsprekersysteem van je auto van een lagere kwaliteit zijn dan die in de winkels te vinden is. Investeren in een betere auto-audio-installatie is een trefzekere manier om het geluid te verbeteren.

Koop een versterker

Een versterker kan helpen om de geluidskwaliteit van de stereo van je auto te verbeteren. De meeste auto’s worden niet geleverd met een versterker die in hun luidsprekers is geïnstalleerd, maar zouden enorm profiteren van het hebben van een geïnstalleerd. Het toevoegen van een versterker zal een groot verschil maken voor het stroomverbruik van je luidsprekersysteem.

Gebruik toonregeling maxing niet

Toonregeling is als het stemmen van je muziekinstrument. Hoewel de toonregeling op fabrieksniveau kan worden versterkt en geweldig klinkt als de auto stilstaat, zal er nog steeds interferentie zijn tijdens het rijden. Om je geluid te verbeteren, probeer je bas minder te versterken en de hoge en middenniveaus te verlagen. Verhoog ten slotte de algemene niveaus.

Bouw of koop een betere subbox

Om je subwoofer te onderhouden, moet je deze in een behuizing of subbox installeren. Deze kunnen worden gebouwd of gekocht en kunnen worden aangepast of gepersonaliseerd naar je specifieke vereisten en subwoofermodel. Subboxen en behuizingen moeten altijd de geluidskwaliteit verbeteren.

Regel hogere kwaliteit muziekbestanden

Zonder zelfs maar de kwaliteit van je geluid te veranderen, kun je de kwaliteit van het MP3-bestand die je gebruikt, wijzigen en zorgen voor een beter geluid zonder de fabrieksluidsprekers van je auto aan te passen.

Maak gebruik van goede kabels

Een betere kwaliteit geluidskabel is ook handig om de kwaliteit te verhogen. De hoeveelheid stroom die door je verbindingskabels kan lopen, heeft een duidelijk effect op je autogeluid. Kabels van betere kwaliteit zorgen voor een betere geluidskwaliteit.