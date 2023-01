Dit zijn de beste pasjans spellen voor op je mobiel 

Tegenwoordig hoef je niet meer achter je pc te gaan zitten om te pasjans spelen (pasjansen), maar kan dit ook gewoon op je mobiel. Lang niet elk pasjans spel is mobile-friendly en daarom is het lastig om snel een geschikt spel te vinden. Toch hebben we drie fenomenale mobiele pasjans spellen gevonden die we hieronder voor je zullen benoemen.

Patience.nl Klondike Solitaire

Wanneer je zoekt naar een kaartspel waarbij je kunt kiezen om 1 kaart te trekken of 3 kaarten te trekken, dan zijn er veel verschillende spelopties, maar als je een mooi en gemakkelijk te gebruiken spel wilt spelen, kom je natuurlijk uit bij patience.nl Klondike Solitaire. Dat is dus online pasjans spelen zonder veel poespas maar met een vracht vermaak en leuke opties. Dit spel is ook op je telefoon te spelen en kun je gemakkelijk pauzeren. Het spel past zich automatisch aan je scherm aan, daarom spelen duizenden spelers dit spel elke dag op hun telefoon.

Microsoft Solitaire Collection

Microsoft Solitaire Collection is een van de meest gedownloade kaartspellen op iOS en Android. Dit heeft te maken met het feit dat je meerdere kaarten en kaartspellen in één app kunt spelen, vandaar de naam “collection:. Je vindt hier Klondike Solitaire, maar ook Freecell TriPeaks en Pyramid Solitaire. De speler kan elk spel kiezen en hierdoor ben je dus zeker dat je jouw favoriete pasjans spel ook kunt spelen. Ondanks het feit dat er meerdere spellen beschikbaar zijn, is de app niet groot en deze heb je dan ook zo gedownload. Nu hoef je niet eens te downloaden want Microsoft Solitaire Collection is ook prima in je browser te spelen.

Klondike 3

Klondike 3 is een versie van het kaartspel waarin je automatisch drie kaarten van de trekstapel trekt. Het spel heeft een retro uitstraling en is een genot voor kaart liefhebbers die op zoek zijn naar de essentie van pasjansen. Hoewel de game er een beetje gedateerd uitziet (dat is expres), kun je hem probleemloos op je telefoon of tablet spelen. Het is gemakkelijk te navigeren en de kaarten zijn gemakkelijk te lezen, zelfs op kleinere schermpjes. Zeker een aanrader om lekker mobiel te spelen op je telefoon!