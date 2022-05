Luister je muziek comfortabel in een draai- of relaxfauteuil

We zijn maar wat blij dat we tegenwoordig weer zelf naar live concerten kunnen gaan. Lange tijd moesten we thuis de muziek van onze favoriete artiesten beluisteren. Voor sommige liefhebbers gaat er niets boven een live vertolking van je lievelingsnummer tijdens een real live concert. Niet iedereen wil echter dicht op elkaar gepakt staan tussen zwetend en/of biergooiend publiek. Voor die groep is het ideaal om thuis zo goed mogelijk het geluid van een muziekzaal na te bootsen.

De vraag is of je het geluid van een concertzaal wel ooit in je eigen huiskamer perfect kunt nabootsen. Er zijn hifi liefhebbers die duizenden euro’s aan geluidsapparatuur besteden om de perfecte sound in eigen omgeving te creëren. Er zijn zelfs studies naar gedaan. Maar wees nou eerlijk, het zal nooit helemaal hetzelfde zijn als je Ed Sheeran van cd beluistert of dat hij in levende lijve met een gitaar voor je staat te zingen. Het gaat ook om de totale beleving die je alleen of samen met vrienden hebt. Over een concertbezoek van een beroemde artiest kun je tijden later nog steeds dierbare herinneringen ophalen. Iets wat na het luisteren van den cd of videoclip in eigen kamer waarschijnlijk nooit zal gebeuren.

Toch kun je in eigen huis het geluid van een concert- of bioscoopzaal heel goed benaderen. Er zijn genoeg systemen en boxen, soundbars en dolby surround systemen die je compleet wegblazen en die je het gevoel geven dat je er live bij aanwezig bent. Soms heb je daarbij het gevoel dat het beter is dan de werkelijke live-ervaring. Het is algemeen bekend dat sommige artiesten in levende lijve lang niet het geluid benaderen wat ze in de studio hebben opgenomen. Een producer kan de boel in de studio zo bijgeschaafd hebben dat het niets meer met de werkelijkheid te maken heeft. Andersom kan vanzelfsprekend ook. Dat wanneer je thuis in je relaxfauteuil zit te luisteren dat je denkt alles veel te perfect en klinisch klinkt, terwijl dezelfde band op een podium heerlijk rauw en doorleefd klinkt. Dat gevoel wil je natuurlijk thuis ook weer voelen.

Reviews

De keuze uit goede audio-apparatuur is in de huidige tijd welhaast onbeperkt. Vaak begint een zoektocht naar een nieuwe installatie op internet. En of je nu een wasmachine, een auto of een fototoestel koopt, lees dan eerst de reviews op internet. Die reviews kunnen van gebruikers zijn maar ook van experts. Het is raadzaam om beide groepen te raadplegen. Je eigen eisen en budget zullen uiteindelijk bepalen in welke categorie je gaat zoeken. Geluid is echter iets wat je zelf het beste bij een specialist kan ervaren. Heb je een behoorlijk budget te besteden dan is het zeker de moeite waard om je in een hifi zaak te oriënteren.

Ruimte

De aanschaf wordt ook bepaald in welke ruimte je de muziek wilt gaan luisteren. Je moet daarbij rekening houden met hoe groot en hoe hoog de kamer is om tot een perfecte opstelling te komen. Daarbij is het ook belangrijk hoe je zit. Misschien is het niet de eerste gedachte, maar een draaifauteuil kun je zo draaien dat je in de perfecte positie zit. Het is ook makkelijk om als sluitstuk van de begroting een goede hoofdtelefoon aan te schaffen. Maak er dan meteen een draadloze van zodat je tijdens het positioneren van je draaifauteuil niet in de kabels verstrikt raakt.