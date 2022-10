Waarom gebruiken festivals stoffen polsbandjes? 

Er zijn talloze festivals die jaar na jaar plaatsvinden en het lijkt erop dat de populariteit ervan groter is dan ooit. De meest populaire soorten festivals zijn muziekfestivals, die over de hele wereld plaatsvinden, evenals de grote festivals in Nederland. Hoewel de muzikanten die op deze festivals te zien zijn vaak verschillen, blijft één ding hetzelfde: de gebruikte polsbandjes. De volgende punten zijn de redenen waarom organisatoren van enkele van de grootste festivals ter wereld stoffen polsbandjes gebruiken.

Veiligheid

De festivalpolsbandjes worden bijna allemaal geleverd met een metalen clip die wordt gebruikt om de polsband dicht te klikken. Deze worden voornamelijk gebruikt voor festivals die over meerdere dagen worden gehouden, omdat ze een verhoogde veiligheid bieden omdat het betekent dat de gast het polsbandje niet kan afdoen en aan iemand buiten het evenement kan geven. Omdat de polsbandjes aanpasbaar zijn, betekent dit ook dat de festivalorganisator de VIP-gasten verschillende polsbandjes kan geven voor de duur van het festival, zodat de beveiliging gemakkelijk onderscheid kan maken tussen hen en de andere gasten.

Ontwerp

Polsbandjes van stof bieden een van de perfecte platforms voor een bedrijf om hun bedrijf te promoten, en dit betekent dat de festivals hun branding voor het festival ook kunnen laten zien aan de polsbandjes. Dit kan nog sterker worden gemaakt door het feit dat je veelkleurige aangepaste ontwerpen kunt krijgen die beschikbaar zijn in verschillende kleuren en je kunt het merkontwerp ofwel in de band laten geweven of op de buitenste behuizing laten drukken. Ook bij keycords bedrukken is het mogelijk om de branding van je festival toe te voegen.

Comfort

Zeker bij meerdaagse festivals is het comfort van de polsbandjes erg belangrijk. Dit is vooral belangrijk bij festivals die worden gehouden in tijden van warm weer, zoals bij het dragen van siliconen- of Tyvek-polsbandjes, zweet kan opbouwen en gedurende een lange periode kan dat erg oncomfortabel zijn. Met stoffen polsbandjes kan de stof het zweet echter absorberen in plaats van er gewoon tegenaan te wrijven.

Identificeren

Je kunt een andere kleur maken voor VIP’s. Hiermee kun je VIP’s snel identificeren en naar bepaalde delen van je festival brengen. Een sterontwerp is visueel aantrekkelijk en het helpt je ​​VIP’s zich supersterren te voelen. De meeste polsbandjes zijn herbruikbaar, vooral die van plastic. Je kunt gasten die je evenementen bezoeken vragen om hun polsbandjes opnieuw te gebruiken. Als je een oude band ziet, weet je dat ze een trouwe klant zijn en voor hen kunnen zorgen. Je kunt ook de verschillende ontwerpen van polsbandjes gebruiken voor hoogtevereisten. Eén kleur kan aangeven of iemand lang genoeg is om een ​​kermisattractie te rijden of niet.

Duurzaam

Stoffen polsbandjes gaan langer mee dan papieren tickets of badges. Als iemand in zijn zak grijpt, kan het gemakkelijk zijn kaartje scheuren. Ook kan de inkt soms uitlopen, waardoor het moeilijk is om te zeggen waar ze heen moeten. Je kunt polsbandjes gebruiken voor elk soort evenement. Concerten, zakelijke conferenties en festivals komen vaak voor. Maar je kunt zelfs polsbandjes gebruiken voor schoolreünies, familiebijeenkomsten en kunstshows.