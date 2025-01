Wat wordt jouw volgende snaarinstrument?

Lijkt het je leuk om een nieuw instrument te leren bespelen? Misschien ken je de gitaar inmiddels van binnen en buiten en wil je je vaardigheden uitbreiden op een ander snaarinstrument. Als je als (hobby)gitarist al een muzikale achtergrond, theoretische kennis en getrainde oren en handen hebt, dan heb je al een flinke voorsprong in de overgang naar een ander snaarinstrument. Maar er zijn ook eenvoudige snaarinstrumenten die geschikt zijn voor beginnende muzikanten. Daarbij neem je een snaarinstrument relatief makkelijk mee als je een keer ergens anders wilt repeteren en hoef je minder rekening te houden met de buren dan met een drumstel of blaasinstrument in huis. Dan rest natuurlijk de vraag welk instrument het beste bij je past. Ga je voor de vrolijke noten van de ukelele, de rijke klanken van de cello of de speelse tonen van de mandoline? Ontdek het hier!

Ukelele

Heb je nog weinig ervaring met muziek maken en ben je op zoek naar een betaalbaar en handzaam instrument dat relatief eenvoudig te bespelen is? De compacte ukelele met slechts 4 snaren en zijn kleine formaat is een perfect instrument voor beginners. Je associeert de opgewekte klanken waarschijnlijk met zomerse strandliedjes en traditionele Hawaiiaanse muziek, maar het is ook voor gevorderde pop- of volksmuzikanten een instrument dat je er makkelijk bij pakt. Als je eenmaal een paar grepen kent om akkoorden mee te maken, kun je jezelf op de ukelele bijvoorbeeld al snel begeleiden bij het zingen.

Cello

Weerhoudt de grote investering van een cello je tot nu toe van het leren bespelen ervan? Dan is het zeker de moeite waard om op zoek te gaan naar een tweedehands of showmodel. Zo kun je een betaalbare cello kopen bij Bax Music die alleen door wat lichte gebruikssporen niet meer als nieuw verkocht kan worden en daardoor sterk is afgeprijsd. Begin met een instapmodel om erachter te komen of het indrukwekkende strijkinstrument dat vooral in de klassieke muziek gebruikt wordt inderdaad iets voor jou is. Om de basis met de juiste vingerzettingen en strijktechnieken goed onder de knie te krijgen, is het wel aan te raden om als beginner fysieke lessen te volgen, zodat een docent je kan begeleiden.

Mandoline

Houd je van bluegrass, folk of countrymuziek? Dan hoor je het sprankelende geluid van de kleine mandoline regelmatig voorbij komen. Maar ook in de popmuziek, met ‘Losing my religion’ van R.E.M. als een van de bekendste voorbeelden, wordt de mandoline regelmatig als vrolijke noot ingezet. De verschillende speeltechnieken van de mandoline vragen wel wat oefening, dus neem hier de tijd voor. Zo kan het best even duren voordat je de tremolo, een van de belangrijkste aanslagtechnieken, mooi en regelmatig kunt laten klinken. Of je nu voor de toegankelijke ukelele, klassieke cello of uitdagende mandoline kiest, een nieuw snaarinstrument zorgt in ieder geval voor muzikaal plezier!