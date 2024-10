Win tickets voor My Baby in De Doelen (actie)

Voor het eerst in de twaalfjarige loopbaan startte My Baby onlangs een theatertour. De veelgeprezen Nederlandse band (o.a. onderscheiden met meerdere Edisons en de Gouden Notekraker) sluit de concertreeks af met een show in De Doelen, Rotterdam op zondag 14 december – en wij mogen tickets verloten voor die tour-afsluiter! Winnen? Lees hieronder hoe je kans maakt.

Sinds we de band in 2015 voor het eerst aan het woord lieten in Lust For Life hebben we My Baby al vaak aangeprezen als een van de tofste acts van Nederland. Daarmee stonden we bepaald niet vooraan in de rij, want al voor de release van het eerste album werd de groep rond zangeres Cato van Dijck al door de legendarische bassist Larry Graham (Sly & The Family Stone) opgemerkt. Hij vroeg My Baby mee op tournee, zoals Seasick Steve dat enkele jaren later ook zou doen.

Met de eigenzinnige mix van blues, gospel en elektronica maakte My Baby ook indruk op zo’n beetje alle belangrijke festivals die ons land kent, waaronder Pinkpop, North Sea Jazz, Zwarte Cross en Bospop. Ondertussen werden de albums steevast goed ontvangen. Zo sprak Lust For Life-recensent Chris van Oostrom ten tijde van Prehistoric Rhythm (2017) zelfs van ‘het Nederlands antwoord op Dr. John The Night Trippers Gris-Gris’. En over het meest recente werkstuk Sake Sake Sake (2022) schreven we: “My Baby blijkt zich verder te hebben ontwikkeld. Wat bleef, zijn de sterke melodieën van het collectief en de expressieve zang van Cato van Dijck.”

Tijdens de nieuwe theatertour tovert My Baby de zalen om tot zwoele Southern bluesbars. Wil jij erbij zijn op 14 december? Stuur dan een mailtje naar prijsvraag@lflmagazine.nl o.v.v. My Baby en laat ons weten waarom jij dit concert niet mag missen!

Foto: Philine van den Hul