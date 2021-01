10 essentiële nummers van Lynyrd Skynyrd

Lynyrd Skynyrd-zanger Ronnie Van Zant zou vandaag 73 geworden zijn. Zoals we allemaal weten, kwam hij op 20 oktober 1977 om bij een afschuwelijke vliegtuigcrash. Zijn broer Johnny neemt tegenwoordig de leadzang voor zijn rekening bij Lynyrd Skynyrd, maar het beste werk van de band werd volgens veel fans voor die fatale dag in 1977 uitgebracht. Geen wonder dus dat de tien onderstaande tracks allemaal uit die periode komen.

10. The Ballad Of Curtis Loew

Wie was Curtis Loew? Nou, het gaat hier om een fictief karakter, maar volgens de verteller van zijn verhaal was hij in ieder geval ‘the finest picker to ever play the blues’. De verdrietig stemmende tekst leert ons verder dat niemand treurde om de dood van Loew en dat zijn talent onopgemerkt bleef – behalve door een jongen die regelmatig naar hem kwam luisteren. The Ballad Of Curtis Loew is een van de meest verhalende Lynyrd Skynyrd-nummers en doet in muzikaal opzicht denken aan het werk van The Band.

9. Saturday Night Special

Dit nummer van het derde album Nuthin’ Fancy (1975) is een van Lynyrd Skynyrds grootste hits. De tekst gaat over wapenbezit en in het laatste couplet neemt de band een duidelijk standpunt in: ‘Well hand guns are made for killing/They ain’t no good for nothin’ else/And if you like to drink your whiskey/You might even shoot yourself/So why don’t we dump them people/To the bottom of the sea/Before some old fool come around here/Wanna shoot either you or me’.

8. Call Me The Breeze

Is Eric Claptons versie van Cocaine beter dan het origineel van J.J. Cale? De meningen daarover zijn vast verdeeld, maar de meesten zullen het vast met ons eens zijn als we zeggen dat ‘Slowhand’ op z’n minst een waardige cover opnam. Dat geldt ook voor Lynyrd Skynyrd, dat een puike uitvoering van Cale’s Call Me The Breeze op het tweede album Second Helping (1974) zette. Let vooral op het prachtige spel van toetsenman Billy Powell.

7. Gimme Back My Bullets

Volgens gitarist Gary Rossington wordt het titelnummer van het vierde Skynyrd-album Gimme Back My Bullets (1976) nogal eens verkeerd begrepen. “Ronnie schreef het lied over ‘bullets’ in de hitlijsten, niet over kogels uit een geweer”, vertelt hij in de liner notes bij een heruitgave van de plaat. Op een gegeven moment kon de band het nummer niet meer live spelen, omdat mensen kogels naar het podium gooiden! Niettemin groeide Gimme Back My Bullets uit tot een fanfavoriet.

6. That Smell

Het blijft een van de meest wrange albumcovers uit de popgeschiedenis: uitgerekend de laatste Lynyrd Skynyrd-plaat die voor de tragische vliegtuigcrash verscheen, toont de zeven bandleden op een rij, omringd door een vlammenzee. De lp met deze hoesfoto verscheen slechts drie dagen voor het ongeluk, maar achteraf werd uit respect voor de slachtoffers een nieuwe versie uitgebracht, met een zwarte achtergrond. Street Survivors was hoe dan ook een van de sterkste Skynyrd-platen, met als hoogtepunt het nummer That Smell. Toch heeft deze tekst ook weer iets wrangs. Zo zingt Ronnie Van Zant in het refrein: ‘The smell of death’s around you’.

5. I Need You

I Need You is een van Lynyrd Skynyrds sterkste ballads, afkomstig van het tweede album Second Helping. De tekst is een ode van zanger Ronnie Van Zant aan zijn toenmalige echtgenote Judy en met name de dubbele gitaarpartijen van Allen Collins en Gary Rossington zijn subliem. Muzikaal schijnt het nummer gemodelleerd te zijn naar het werk van Free, de Britse bluesrockband met zanger Paul Rodgers. Als je naar I Need You luistert, hoor je zeker gelijkenissen.

4. Tuesday’s Gone

Een hoogtepunt op het debuutalbum (Pronounced ‘Lĕh-‘nérd ‘Skin-‘nérd) uit 1973. De regel ‘Tuesday’s gone with the wind’ uit het refrein lijkt ons toch een overduidelijke verwijzing naar het wereldberoemde (en bepaald niet onomstreden) boek Gone With The Wind van Margaret Mitchell. Leuk detail: in november 2014 brachten verschillende bekende muzikanten een ode aan Lynyrd Skynyrd tijdens een concert in het Fox Theatre in Atlanta, waar southern rock-pionier Gregg Allman een prachtige versie van Tuesday’s Gone zong. Die uitvoering kun je vinden op de liveplaat One More For The Fans (2015).

3. Sweet Home Alabama

‘Well I heard mister Young sing about her/Well, I heard ole Neil put her down/Well I hope Neil Young will remember/A Southern Man don’t need him around anyhow’. Beroemde regels uit het bekendste lied van Lynyrd Skynyrd, waarin de band een antwoord geeft op Neil Youngs nummers Alabama en Southern Man. Vaak wordt gedacht dat de mannen ruzie met de Canadese singer-songwriter hadden, maar Young zou Sweet Home Alabama later zelf ook live uitvoeren, terwijl Ronnie Van Zant op de Street Survivors-cover te zien is met een T-shirt van Neil Youngs album Tonight’s The Night.

2. Simple Man

Het debuut (Pronounced ‘Lĕh-‘nérd ‘Skin-‘nérd) behoort tot de allerbeste albums van de jaren zeventig – wat zeggen we, misschien wel aller tijden! Met name de drie lange (semi-)ballads op deze lp schreven southern rock-geschiedenis en Simple Man is daar een van. Deze aangrijpende song vol wijze lessen werd geschreven na het overlijden van Ronnie Van Zants oma.

1. Free Bird

In 2015 vertelde gitarist Gary Rossington aan Lust For Life. “We waren gezegend met Free Bird. Het is nog steeds geweldig om dat nummer elke avond te spelen en het is bijzonder om de nieuwe generatie fans mee te zien zingen en oudere mensen geëmotioneerd te zien raken.” En inderdaad, Free Bird blijft het ultieme Lynyrd Skynyrd-nummer. De majestueuze gitaarsolo’s behoren tot de beste uit de rockgeschiedenis en brachten de concerten van de band tot een spectaculaire climax. Het origineel staat op de debuut-lp (Pronounced ‘Lĕh-‘nérd ‘Skin-‘nérd), maar een nog net wat langere ­– en betere – versie is te vinden op het live-album One More From The Road (1976).

Foto Lynyrd Skynyrd op het Holland International Blues Festival 2019: Ans van Heck