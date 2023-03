Lynyrd Skynyrd-gitarist Gary Rossington overleden (nieuws)

Lynyrd Skynyrd-gitarist Gary Rossington is op 71-jarige leeftijd overleden, zo laat zijn familie via de Facebookpagina van de band weten. “Gary is nu met zijn Skynyrd-broeders en familie in de hemel en speelt mooi, zoals hij altijd doet.” Het is niet bekend waaraan hij is overleden.

Rossington was het laatste oorspronkelijke lid van de Amerikaanse band dat nog leefde. In 1977 verloor de Southern rockgroep – bekend van klassiekers als Free Bird en Sweet Home Alabama – een deel van de originele bezetting door de welbekende vliegtuigcrash in Gillsburg, Mississippi. Hierbij kwamen zes mensen om het leven, onder wie bandleden Ronnie Van Zant en Steve en Cassie Gaines. Gary Rossington overleefde het ongeluk, maar raakte zwaargewond.

Het bleef lang stil en Lynyrd Skynyrd hield op te bestaan. Pas in 1987, tien jaar na het vliegtuigongeluk, kwam de band weer bijeen. De Lynyrd Skynyrd Tribute Tour was een eerbetoon aan de bandleden die omkwamen bij de crash. Ronnie’s broertje, Johnny Van Zant, verzorgde de leadzang. Andere aanwezigen waren oorspronkelijke leden Leon Wilkeson (bassist), Gary Rossington en Billy Powell (toetsenist), samen met oud-gitarist Ed King, die de band twee jaar voor het ongeluk verliet. Ook Artimus Pyle, drummer ten tijde van de crash, en gitarist Randall Hall gingen mee op tour. In 2019 trad Lynyrd Skynyrd voor de laatste keer op in Nederland, op het Holland International Blues Festival in Grolloo.

Reacties van collega-rockers

Collega-muzikanten reageren massaal op het overlijden van de Amerikaanse gitarist. Joe Bonamassa schrijft op Twitter: “Dit was de slechtste week die ik me kan herinneren. Letterlijk elke dag overlijdt er weer een legende of vriend. Rust zacht Gary. Dankjewel dat je zo aardig tegen me was de afgelopen jaren.” Metallica-frontman James Hetfield laat het volgende via Instagram weten: “Rust zacht broer Gary. Bedankt dat je me zoveel vreugde hebt gebracht met je gitaarspel en songwriting in een van mijn favoriete bands: Lynyrd Skynyrd.”

Foto: Ans van Heck

Lynyrd Skynyrd op het Holland International Blues Festival 2019