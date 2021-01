10 ‘hotter than hell’ KISS-songs uit de jaren ’70

Als corona de plannen niet had verstoord, was KISS nu druk bezig geweest met zijn End Of The Road-afscheidstournee. Wanneer het allerlaatste optreden zal plaatsvinden is nu dus nog onduidelijk, maar het mag duidelijk zijn dat de beschilderde rockers hun reputatie van ‘the hottest band in the world’ de afgelopen decennia hebben waargemaakt. Alleen al vanwege het werk uit de jaren zeventig. Op de 69ste verjaardag van zanger/gitarist Paul Stanley blikken we terug op de beste nummers uit die glorietijd.

10. 100,000 Years

Dit nummer is terug te vinden op het meer dan uitstekende debuut van KISS, dat in 1974 het licht zag. 100,000 Years is gecomponeerd door Paul Stanley en Gene Simmons. De tekst is geïnspireerd op een sciencefictionboek met dezelfde titel dat Simmons gelezen had. Live-versies van dit nummer, o.a. op Alive! of Live At Winterland, zijn veel heavier en beter dan de studioversie.

9. Shout It Out Loud

Shout It Out Loud stond bijna altijd op de setlist en is een van de meest gespeelde KISS-songs ooit. De titel van het nummer is ‘gestolen’ van een nummer van The Hollies: We Want To Shout It Out Loud. In 1977 werd een live-versie van Shout It Out Loud (van het album Alive II) ook als single uitgebracht.

8. Black Diamond

Black Diamond, gezongen door drummer Peter Criss, is ook te vinden op het eerste live-album van KISS (Alive!) en die versie is iets sneller en daardoor waarschijnlijk ook nog beter dan de studio-opname. De band gebruikte het nummer vaak als slotsong van concerten, zelfs toen Criss de band verlaten had. De leadzang werd dan door Eric Singer of Eric Carr overgenomen.

7. Parasite

Parasite, geschreven door Ace Frehley, is te vinden op het tweede KISS-album Hotter Than Hell. Het is een van de hardste songs van de band en wordt gezongen door Gene Simmons. De versie op Alive! (1975) is nog iets beter, maar naderhand werd het nummer steeds minder live gespeeld en kwam het pas in 1992 weer op de setlist terecht.

6. Let Me Go Rock ‘N’ Roll

Oorspronkelijk heette dit nummer Baby, Let Me Go, maar de producer van Hotter Than Hell, Kenny Kerner, veranderde het in Rock ‘N’ Roll, voordat het uiteindelijk de titel Let Me Go Rock ‘N’ Roll kreeg. Live-versies van dit nummer bevatten meestal gitaarsolo’s en een bassolo van Gene Simmons, en klinken daardoor wat steviger.

5. Strutter

Het favoriete KISS-nummer van de originele drummer Peter Criss en ook bij de fans was Strutter altijd een van de favoriete livesongs.

4. Deuce

Deuce werd heel vaak gebruikt als openingssong tijdens concerten en het nummer is op bijna alle setlists van KISS terug te vinden. Gene Simmons schreef het op zijn basgitaar. Hij kopieerde de basgitaarriff van het nummer Bitch van The Rolling Stones en speelde dat min of meer omgekeerd. Deuce is de favoriete KISS-song van ex-gitarist Ace Frehley en tijdens live-versies (o.a. op Alive!) speelt hij een heerlijke laidback gitaarsolo. Waar de tekst van Deuce over gaat, weet zelfs Simmons niet…

3. Cold Gin

Volgens velen een van de beste ‘drinking songs’ aller tijden. De gitaariff is geïnspireerd op een nummer van Free: Fire And Water. Cold Gin werd gespeeld tijdens de begrafenis van Pantera-gitarist Dimebag Darrell, omdat KISS zijn favoriete band was en Ace Frehley zijn favoriete gitarist.

2. Detroit Rock City

Detroit Rock City, een echt KISS-anthem, werd als derde single van het album Destroyer uitgebracht op 28 juli 1976. Het nummer haalde de hitparade niet en was dus geen commercieel succes voor de band. De tekst van Detroit Rock City gaat over de dood van een jonge KISS-fan die in een auto onderweg was naar een concert van de band.

1. Rock And Roll All Nite

Rock And Roll All Nite is hét KISS-anthem bij uitstek! Het is waarschijnlijk het bekendste rocknummer van de band en het werd heel vaak als afsluiter van een concert gebruikt. De live-versie, te vinden op het album Alive!, is langer en beter dan de studioversie en dat komt o.a. door de meer dan de uitstekende gitaarsolo van Ace Frehley.

Foto KISS in Ziggo Dome 2015: Willem Schalekamp