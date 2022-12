KISS keert in 2023 terug naar Ziggo Dome (nieuws)

KISS verlengt de End Of The Road World Tour en keert daarmee op 12 juni 2023 terug naar Ziggo Dome in Amsterdam. Eerder dit jaar en in 2019 stond de band al in dezelfde zaal, als onderdeel van de afscheidstournee. De zwart-wit schmink en zwarte pruiken kunnen dus toch opnieuw uit de kast worden gehaald.

KISS kondigde in 2018 zijn laatste tour aan, maar wegens succes komt de groep uit New York terug naar Europa voor een derde deel van de concertreeks. De band omschrijft de tour als ‘de ultieme viering voor iedereen die ons ooit heeft gezien en de laatste kans voor degenen die dat nog niet hebben gedaan’.

Afgelopen juli werd het publiek getrakteerd op een show vol met spetterende gitaarsolo’s, vuurwerk en het gebruikelijke bloedspugen. De setlist die de bezoekers voorgeschoteld kregen, verschilde amper van de nummers die de band in 2019 speelde. Maar ondanks dat werd het voor de fans een memorabele avond, zoals je kunt lezen in ons verslag van die show.

De kaartverkoop start op vrijdag 9 december om 10.00.

Foto KISS in Ziggo Dome (21 juli 2022) door Mitchell Giebels