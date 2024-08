Gene Simmons Band in TivoliVredenburg (fotoverslag)

KISS mag vorig jaar dan een punt hebben gezet achter de livecarrière, Gene Simmons toert inmiddels alweer de wereld over. “We hebben geen manager, geen tourcrew… We zijn als commando’s: drop ons in de jungle en we klaren de klus”, aldus de bassist/zanger in de huidige editie van Lust For Life. Gisteravond stond hij met zijn soloband in TivoliVredenburg, waar niet alleen klassiekers van ‘the hottest band in the world’ langskwamen, maar ook opvallende covers (Radar Love!). Bekijk hierboven de foto’s van onze fotograaf Ans van Heck.

Gene Simmons Band in TivoliVredenburg, Utrecht

Gezien op zondag 4 augustus 2024

Foto’s door Ans van Heck

Meer lezen over Gene Simmons? Bekijk hier Lust For Life 142, inclusief een interview met de KISS-legende!