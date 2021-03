Voormalig Stones-gitarist Brian Jones zou vandaag 79 jaar geworden zijn, ware het niet dat hij op 3 juli 1969 verdronk in zijn eigen zwembad. Ongewild startte Jones daarmee de club van 27, waar later ook onder anderen Jimi Hendrix, Janis Joplin en Jim Morrison zich bij zouden aansluiten. Maar er zijn meer redenen waarom de excentrieke muzikant ruim vijftig jaar na zijn overlijden nog steeds tot de verbeelding spreekt. Ter gelegenheid van zijn geboortedag: 5 dingen die iedere Stones-fan moet weten over Brian Jones.

1. Jones was de oprichter van The Rolling Stones

Niet Keith Richards of Mick Jagger, maar Brian Jones richtte The Rolling Stones op. In eerste instantie heette de band nog Rollin’ Stones, naar het nummer van Muddy Waters. Met de komst van Bill Wyman en Charlie Watts en het vertrek van Dick Taylor was de eerste succesvolle line-up van The Rolling Stones in 1962 compleet. Bill Wyman vertelde in het boek Stone Alone dat ‘Jones de absolute leider van de band was.’ Wyman: “Brian koos de muzikanten, bepaalde welke nummers er gespeeld werden en regelde de optredens.” Pas later, toen manager Andrew Loog Oldham voor The Rolling Stones ging werken, kregen Jagger en Richards steeds meer invloed – en Jones steeds minder.

2. Jones had veel invloed op de sound van The Rolling Stones tot 1967

Op de eerste albums van The Rolling Stones stonden vooral veel covers van anderen. Manager en producer Oldham stimuleerde de jongens om zelf ook nummers te schrijven. Een nummer als Play With Fire uit 1965 is mede door Jones geschreven. Keith Richards staat bekend om zijn gitaarriffs, maar op Mother’s Little Helper uit 1966 laat Jones horen dit ook prima te kunnen. Songs als Under My Thumb, Paint It Black of Let’s Spend The Night Together hadden heel anders geklonken zonder de invloed en de drang tot experimenteren van Jones. Vanaf het album Between The Buttons uit begin 1967 en vervolgens Their Satanic Majesties Request later dat jaar slaan de Stones een meer psychedelische richting in. Ook hier is de invloed van Jones onmiskenbaar, bijvoorbeeld in 2000 Light Years From Home of de briljante psychedelische rocksong We Love You met Jones op de mellotron.

3. Jones was een multi-instrumentalist

Terwijl Jones verveeld raakte met het gitaarspelen en hij ook vond dat hij niet zulke pakkende songs kon schrijven als Jagger en Richards, probeerde hij de nummers van de Stones interessanter te maken met andere, soms obscure, geluiden. Ondanks dat hij niet alle instrumenten altijd perfect beheerste, belette hem dat niet om songs volledig anders te laten klinken. Na het vertrek van Jones klonken de Stones nooit meer zo veelzijdig. Hij beheerste blaasinstrumenten als de saxofoon, de oboe (een soort altsaxofoon) en de trombone. Hij leerde Mick Jagger bovendien beter mondharmonica spelen. Ook op toetsen kon Jones goed uit de voeten: hij speelt orgel op Let’s Spend The Night Together en marimba (een soort xylofoon) op Under My Thumb. Uiteraard beheerste hij ook snaarinstrumenten als de sitar, onmiskenbaar op Paint It Black, en op No Expectations speelt Jones op briljante wijze de slidegitaar. Hieronder zie je een live-versie van dat laatste nummer uit The Rolling Stones Rock And Roll Circus in 1968. Hoewel het niet zijn laatste opname was met The Rolling Stones, was het wel de laatste keer dat ze gezamenlijk optraden.

4. De dood van Jones

De officiële lezing is dat de dood van Brian Jones een ongeluk betreft: dood door verdrinking in zijn eigen zwembad, onder invloed van drank en drugs. In de jaren die volgden waren er veel mensen die beweerden dat Jones vermoord zou zijn. De gitarist was op de bewuste avond met drie gasten in zijn nieuwe huis. Met een van de gasten, Frank Thorogood, een aannemer die Jones’ huis verbouwde, zou hij ruzie hebben gekregen tijdens het zwemmen, waarbij Thorogood hem al dan niet opzettelijk om het leven gebracht zou hebben. Door de jaren heen bleven er aantijgingen over de rol van Thorogood in de publiciteit komen, met name van de naaste familie. De lokale politie zag echter alleen reden om betrokkenen nog een keer te horen, maar niet om het onderzoek te heropenen. Ook Jagger en Richards werden gelinkt aan de dood van Jones vanwege een mogelijk juridisch dispuut over de rechten op de bandnaam The Rolling Stones, die officieel bij Jones zou liggen. Deze zaak bleef echter altijd gesloten.

5. Jones was een inspiratie voor zijn tijdgenoten

In de korte tijd dat Jones in de muzikale spotlights stond, heeft hij veel indruk gemaakt op zijn tijdgenoten. Jim Morrison en Pete Townshend droegen gedichten op aan hem, respectievelijk Ode To L.A. While Thinking Of Brian Jones en A Normal Day For Brian. Joni Mitchell schreef het nummer Tin Angel voor de overleden muzikant. En de Stones zelf doopten het Hyde Park-concert in 1969, dat eigenlijk bedoeld was om de nieuwe gitarist Mick Taylor te presenteren, om tot een concert ter nagedachtenis aan Jones.



Tekst: Edwin Moor

Foto The Rolling Stones bovenaan artikel: ABKCO Records/Universal (uit LFL087)

Meer lezen over Brian Jones en The Rolling Stones? Bekijk hier Lust For Life Magazine 067 met de Stones op de cover en een eerbetoon aan Jones.