IN-EDIT 2024: de 10 tips van Lust For Life

Tijdens de zesde editie van IN-EDIT kun je van 11 t/m 21 april weer in de Melkweg terecht voor tientallen fascinerende muziekdocumentaires. Het programma is zeer divers, met films over iconen als Carlos Santana, Cyndi Lauper en Zucchero tot hedendaagse sterren als Die Antwoord en Lil Nas X. Lust For Life is dit jaar weer trotse mediapartner van het muziekdocumentairefestival en presenteert in samenwerking met IN-EDIT de slotfilm The Stones And Brian Jones. Hieronder tippen we tien films die dit jaar beslist het bekijken waard zijn!

Be The Fool (11 & 21 april)

Het blijft een opmerkelijk verhaal: in de jaren zestig werkte een Nederlands kunstenaarscollectief samen met de grootste popsterren van die tijd. Van The Beatles en The Hollies tot Jimi Hendrix en Cream. Het team noemde zich The Fool en had ook Josje Leeger en de Brit Barry Finch in de gelederen. De kinderen van dat koppel, Jade en Scarlet Finch, proberen in Be The Fool te achterhalen wat het werk van hun ouders heeft betekend en reizen daarvoor af naar onder meer Londen, Los Angeles, Ibiza en Amsterdam. Dat leidt tot ontmoetingen met beroemde zangers als Donovan, Graham Nash en Iron Maiden-frontman Bruce Dickinson. Een kleurrijke documentaire over een bijzonder onderdeel van de Nederlandse (muziek)geschiedenis.

Max Roach: The Drum Also Waltzes (12 april)

De Amerikaan Max Roach behoort tot de meest legendarische jazzdrummers aller tijden. Hij maakte essentiële albums als We Insist! (1960) en It’s Time (1962), werkte met Charlie Parker, Miles Davis en vele andere giganten uit het genre, en beïnvloedde ook muzikanten uit andere genres, zoals Charlie Watts van The Rolling Stones. Noemenswaardig is ook zijn samenwerking met hiphopartiest Fab Five Freddy. Maar Roach’ leven werd tevens gekenmerkt door verschillende tragedies en zijn strijd voor rassengelijkheid, wat uitgebreid aan bod komt in The Drum Also Waltzes. “Een waardig monument voor een pionier die altijd in beweging bleef”, aldus Lust For Life-recensent Robert Haagsma.

Omar And Cedric: If This Ever Gets Weird (12 april)

De titel van deze documentaire slaat op de woorden die Omar Rodríguez-López ooit sprak tegen zijn collega Cedric Bixler-Zavala, beiden bekend van de bands The Mars Volta en At The Drive-In. Het duo was bezig met de opnames van het album dat de doorbraak van de laatstgenoemde groep zou betekenen (Relationship Of Command, 2000) en Omar drukte Cedric op het hart: “If this ever gets weird, promise me we can just stop, as nothing is more important than loving you.” Ruim twintig jaar later blikt deze documentaire terug op de tumultueuze vriendschap tussen de twee muzikanten, die ondanks alle tegenslagen gelukkig nog altijd samen muziek maken als The Mars Volta.

They Shot The Piano Player (14 & 17 april)

They Shot The Piano Player is wellicht de meest afwijkende documentaire in dit lijstje. Niet alleen omdat het hier gaat om een geanimeerde film, maar ook omdat het onderwerp wellicht wat minder bekend is bij het grote publiek. Binnen de Braziliaanse jazz heeft pianist Tenório Jr. met de jaren echter een legendarische status verworven, deels omdat hij in 1976 op mysterieuze wijze verdween. In They Shot The Piano Player gaat de fictieve journalist Jeff Harris (met de vertelstem van acteur Jeff Goldblum, bekend van o.a. The Fly en Jurassic Park) op zoek naar de waarheid. De film werd mede geregisseerd door Oscarwinnaar Fernando Trueba en bevat bijdragen van Braziliaanse iconen als Caetano Veloso en Gilberto Gil.

Cyndi Lauper: Let The Canary Sing (18 april)

Eighties-icoon Cyndi Lauper speelde onlangs al een glansrol in de Netflix-documentaire The Greatest Night In Pop, over de opname en impact van USA For Africa’s We Are The World. Maar de excentrieke zangeres uit New York verdient haar eigen documentaire. Niet alleen vanwege megahits als Time After Time, True Colors en natuurlijk Girls Just Want To Have Fun, maar ook dankzij haar bijzondere levensverhaal en invloed op hedendaagse sterren als Katy Perry en Lady Gaga. Let The Canary Sing is een memorabel portret van de nog altijd actieve Lauper, waarin ook ruim aandacht is voor haar strijd voor LGBTQ+-rechten.

Holland Pop 1970 (18 april)

Dichter bij een Nederlandse versie van Woodstock zijn we nooit gekomen: in juni 1970 vond in het Kralingse Bos in Rotterdam het Holland Pop Festival plaats, met optredens van onder andere Pink Floyd, Jefferson Airplane, Santana en The Byrds. Tienduizenden bezoekers beleefden er hun eigen ‘three days of peace and music’, waar natuurlijk ook een Nederlands tintje aan gegeven werd met bands als Supersister en Focus. Een jaar na het evenement verscheen al de documentaire Stamping Ground, maar Holland Pop 1970 is een gloednieuwe film waarin Ferri Ronteltap terugblikt op het historische festival, met behulp van archiefbeelden en interviews met organisatoren.

Carlos (20 april)

En over Santana gesproken: tijdens IN-EDIT beleeft de documentaire Carlos zijn Europese première. De man die zowel tijdens het Holland Pop Festival als het échte Woodstock optrad, kan terugkijken op een wonderbaarlijke carrière. De in Mexico geboren gitaarvirtuoos verhuisde in de jaren zestig naar San Francisco en richtte daar zijn eigen bluesband op. Zijn talent werd al snel opgemerkt door Bill Graham en nadat hij mocht openen voor grote namen als The Who, kreeg Santana in 1969 een plek op het affiche van Woodstock. De band bleek een instant succes en wereldhits als Oye Como Va en Black Magic Woman volgden. Deze documentaire schetst een intiem portret van een iconische gitarist die dankzij samenwerkingen met hedendaags talent op albums als Supernatural (1999) ook laat in zijn carrière relevant wist te blijven.

Joan Baez: I Am A Noise (20 april)

“Non-violent action was what I was born for”, vertelt folkzangeres en vredesactiviste Joan Baez in de documentaire I Am A Noise. Al in 1960 bracht ze haar eerste album uit en ze bleef actief tot 2019, toen ze haar laatste concert gaf in Madrid. De film volgt haar tijdens die afscheidstour, maar blikt ook terug op de vele mijlpalen in haar loopbaan, zoals haar optreden op Woodstock en haar protest tegen de Vietnamoorlog. En natuurlijk komt haar relatie met collega Bob Dylan eveneens aan bod. “Wie wil weten hoe het echte leven van Joan Baez tot nu toe is geweest, moet deze documentaire beslist zien”, schrijft Lust For Life’s Harry de Jong over I Am A Noise. “Een openbaring.”

Zucchero – Sugar Fornaciari (21 april)

De Italiaanse sterzanger Zucchero Fornaciari had in de tweede helft van de jaren tachtig al internationaal succes met popsongs als Senza Una Donna (later opnieuw een hit in de duetversie met Paul Young). Ook in Nederland is hij nog altijd populair, getuige het feit dat zijn meest recente concert in Nederland in de Ziggo Dome was. De man verkocht meer dan zestig miljoen platen en werkte samen met een aantal van de grootste artiesten op aarde, waarvan een aantal aan het woord komt in deze documentaire. Onder anderen Bono, Sting en Brian May doen hun zegje in Zucchero – Sugar Fornaciari, dat een aangrijpend portret schetst van een muzikant die vastberaden was om een internationale ster te worden, maar die ook worstelde met depressies. Deze Nederlandse première is bovendien goed getimed, in de aanloop naar Zucchero’s headlinershow op het festival Bospop deze zomer.

The Stones And Brian Jones (20 april)

De slotfilm van IN-EDIT wordt gepresenteerd in samenwerking met Lust For Life en gaat over de legendarische oprichter en gitarist van The Rolling Stones. De Britse regisseur Nick Broomfield (die eerder docu’s maakte over o.a. Kurt Cobain en Leonard Cohen) zat als puber eens in de trein met Brian Jones en besloot decennia later een documentaire over zijn jeugdidool te maken. Brians verhaal wordt verteld aan de hand van prachtig archiefmateriaal en onder anderen ex-Stone Bill Wyman komt aan het woord. The Stones And Brian Jones schetst een indringend beeld van een zelfdestructieve muzikant wiens rol in het succesverhaal van ‘the world’s greatest rock & roll band’ nogal eens onderschat wordt.

Een uitgebreid artikel over The Stones And Brian Jones lees je in de nieuwe editie van Lust For Life, die nu verkrijgbaar is!

Foto: 1964 Estate of J V L Hopkins, courtesy of Magnolia Pictures