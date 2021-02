De 10 mooiste songs geschreven door Graham Nash

Van het trio Crosby, Stills & Nash is de laatste uit het rijtje, Graham Nash, doorgaans het minst gevierde lid. Toch schreef hij de meeste hits voor de groep (ook als we Neil Young meerekenen), vormde zijn hoge stem een onmisbaar onderdeel van hun geroemde samenzang en maakte hij met Songs For Beginners (1971) misschien wel de mooiste van alle soloplaten. Op de 79ste verjaardag van deze onvolprezen singer-songwriter lichten wij tien prachtige bekende en minder bekende Nash-nummers uit.

1. The Hollies – Wings

We beginnen meteen met een vrij obscuur nummer van The Hollies, de band waar Nash in de jaren zestig succes mee had voordat hij zich bij David Crosby en Stephen Stills voegde. De jonge zanger werd als co-auteur van verschillende grote hits vermeld (o.a. Carrie Anne, On A Carousel en King Midas In Reverse), maar het prachtige Wings werd vreemd genoeg niet op single uitgebracht. Nash schreef een van zijn laatste nummers als lid van de groep samen met Hollies-zanger Allan Clarke en door de piekfijne samenzang zou het lied niet misstaan hebben op het eerste Crosby, Stills & Nash-album uit 1969. Interessant genoeg schijnen de Hollies hier beïnvloed te zijn door Expecting To Fly van Buffalo Springfield, de band waar Nash’s latere collega’s Stephen Stills en Neil Young bekend mee werden.

2. Crosby, Stills, Nash & Young – Teach Your Children

Tijdens een interview met Lust For Life in 2019 vertelde Nash dat Teach Your Children hét nummer is waarom hij herinnerd zou willen worden. Geen gekke keuze, want deze single van het eerste album van Crosby, Stills, Nash & Young als viertal (Déjà Vu uit 1970) werd een dikke hit en de boodschap is tijdloos.

3. Crosby, Stills, Nash & Young – Our House

Op Déjà Vu staan twee composities van Nash en beide werden dikke hits. Deze mierzoete maar oh zo mooie ballad schreef hij op de piano van zijn toenmalige vriendin Joni Mitchell, in haar huis in Laurel Canyon. Die locatie schreef om nog een andere reden muziekgeschiedenis. Volgens sommigen zongen Crosby, Stills & Nash daar namelijk voor het eerst samen – al beweert Stephen Stills nog altijd dat dit heugelijke moment bij ‘Mama’ Cass Elliot thuis plaatsvond.

4. Graham Nash – Military Madness

Het krachtige openingsnummer van Songs For Beginners, in 1971 het eerste en beste soloalbum van Nash. De autobiografische tekst zet meteen de toon: ‘In an upstairs room in Blackpool/By the sight of a northern sea/The army had my father/And my mother was having me’. De ‘no more war’-boodschap aan het einde is helaas nog altijd relevant en Military Madness stond in de volgende decennia dan ook vaak op de setlist tijdens concerten van Nash solo, Crosby & Nash, CSN en CSNY.

5. Graham Nash – Simple Man

Nash is meester in het schrijven van simpele maar hartverscheurende ballads, met dito teksten als: ‘Never been so much in love and never hurt so bad at the same time’. Die regel komt uit Simple Man (wederom afkomstig van zijn solodebuut Songs For Beginners), dat hij schreef nadat hij en Joni Mitchell uit elkaar gingen. Moedig als hij is, zong Nash het lied kort daarna tijdens een show in Fillmore East… met Mitchell zelf in het publiek.

6. Crosby & Nash – Southbound Train

Nash zong Southbound Train ooit toen Bob Dylan bij hem en David Crosby op bezoek kwam. Kennelijk was de man zo onder de indruk dat hij het tweetal vroeg het nummer nog eens te spelen. De fraaie ballad werd in 1972 het openingsnummer van het eerste album van Crosby & Nash als duo (simpelweg Graham Nash/David Crosby getiteld), maar een nog mooiere versie kun je vinden op het live-album Another Stoney Evening. Daar bewijzen de mannen meer dan op alle andere concertregistraties dat hun samenzang ook live verbluffend mooi kon zijn.

7. Graham Nash – On The Line

Nash volgde zijn solodebuut in 1973 op met een album dat bijna even goed was. Ondanks de kwaliteit verkocht Wild Tales echter een stuk minder, wat misschien deels te maken had met de grimmige sfeer in een aantal nummers. Nash gaf het platenlabel de schuld – de vicedirecteur daar zou liever een groepsplaat gewild hebben – en het gebrek aan promo bleek hem tijdens een interview met dit magazine in 2016 nog steeds dwars te zitten: “Misschien had die man de avond ervoor niet geneukt of was hij verkouden en voelde hij zich daardoor niet goed. Of hij mocht mij gewoon niet, kan ook.” Hoe dan ook had het pakkende On The Line in ieder geval een dikke hit moeten worden.

8. Crosby & Nash – To The Last Whale…



Dit hoogtepunt van Wind On The Water, het succesvolle tweede album van Crosby & Nash uit 1975, is eigenlijk twee nummers in één. Het eerste deel heeft de subtitel Critical Mass, werd gecomponeerd door David Crosby en etaleert de bloedmooie, complexe samenzang van het duo. Dat stuk loopt over in Wind On The Water van Nash, een fraaie aanklacht tegen de walvissenjacht. Hun goede vriend James Taylor speelt en zingt overigens mee in dit gedeelte.

9. Crosby, Stills & Nash – Cold Rain

Een nummer van het comebackalbum van Crosby, Stills & Nash uit 1977 (simpelweg CSN getiteld). Hoewel twee andere Nash-songs van deze lp, Cathedral en de hit Just A Song Before I Go, vaak tot het beste werk van de groep gerekend worden, krijgt Cold Rain niet genoeg waardering. In zijn autobiografie Wild Tales schrijft de zanger: “Crosby zegt vaak tegen mensen: ‘Als je echt wilt weten wie Graham Nash is, luister dan naar Cold Rain’.” Dit nummer blinkt vooral uit dankzij de rake sfeerbeschrijving en de driestemmige zang komt hier heel mooi naar voren.

10. Crosby, Stills & Nash – Wasted On The Way

Opnieuw een sterk autobiografisch nummer, ditmaal afkomstig van het CSN-album Daylight Again uit 1982. Hoewel de drie heren vaak worden geassocieerd met de Woodstock-periode, scoorden ze zelfs in de jaren tachtig nog hits – ook al worstelde David Crosby toen hevig met zijn drugsverslaving en is zijn bijdrage aan de plaat minimaal (Timothy B. Schmit van Eagles werd zelf ingeschakeld voor wat extra zang). De tekst van Wasted On The Way gaat ook over de turbulente ontwikkelingen binnen de groep. Zo legt Nash uit in de liner notes bij zijn boxset Reflections: “Hoeveel muziek we ook hebben uitgebracht, ik heb het gevoel dat we heel veel energie, tijd en liefde verspild hebben terwijl we vochten om irrelevante zaken. De muziek is het belangrijkste en zal, hopelijk, ons alle vier overleven.”

Eervolle vermeldingen:

The Hollies – King Midas In Reverse (single 1967), The Hollies – Dear Eloise (Butterfly, 1967), Crosby, Stills & Nash – Marrakesh Express (Crosby, Stills & Nash, 1969), Graham Nash – Chicago (Songs For Beginners, 1971), Graham Nash – I Used To Be A King (Songs For Beginners, 1971), Crosby & Nash – Immigration Man (Graham Nash/David Crosby, 1972), Graham Nash – Another Sleep Song (Wild Tales, 1973), Crosby, Stills & Nash – Just A Song Before I Go (CSN, 1977), Crosby, Stills & Nash – Cathedral (CSN, 1977), Graham Nash – Myself At Last (This Path Tonight, 2016)

Foto: Blue Castle Records/LFL059