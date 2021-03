Déjà Vu van Crosby, Stills, Nash & Young krijgt uitgebreide heruitgave in mei

Het legendarische album Déjà Vu van ‘supergroup’ Crosby, Stills, Nash & Young krijgt in mei een uitgebreide heruitgave. De box bestaat uit 4 cd’s en een lp, inclusief nooit eerder uitgebrachte demo’s, outtakes en alternatieve versies van verschillende albumnummers. Ook zit er een boek bij, vol met zeldzame foto’s en citaten van alle groepsleden.

Naast een remaster van het originele album, dat oorspronkelijk in maart 1970 verscheen, bevat de boxset 3 cd’s met veelal onuitgebrachte opnames. Zo vind je op de tweede disc met demo’s onder meer een versie van de hit Our House door Graham Nash en zijn toenmalige geliefde Joni Mitchell en zingen Crosby, Stills & Nash het lied How Have You Been van John Sebastian. Een schijf met outtakes bevat o.a. de niet eerder officieel verschenen songs 30 Dollar Fine, Ivory Tower en Right On Rock ‘N’ Roll. Tot slot is er ook nog een cd met verschillende alternatieve opnames van de bekendere nummers. De tracklist kun je hier bekijken.

Déjà Vu was het tweede album van Crosby, Stills & Nash, maar het eerste waarop zij versterking kregen van Neil Young. De singles Teach Your Children, Our House (beide geschreven door Nash) en de Joni Mitchell-cover Woodstock werden allemaal dikke hits en het album stond ook in Nederland wekenlang op nummer 1. Na de release van de livedubbelaar 4 Way Street (1971) deed het viertal nog verschillende pogingen om een opvolger te maken, maar de volgende CSNY-studioplaat American Dream verscheen pas in 1988.

De 50th Anniversary Edition van Déjà Vu verschijnt op 14 mei. In de komende Lust For Life lees je een uitgebreid artikel over deze albumklassieker. Beluister een demo van het nummer Birds door Neil Young en Graham Nash, tevens onderdeel van de box, hieronder.

Foto Crosby, Stills & Nash in Heineken Music Hall (2015): Megin Zondervan