Amy Macdonald – Is This What You’ve Been Waiting For? (recensie)

Er valt geen misser te bespeuren op het nieuwe album van Amy Macdonald

Wanneer je op jonge leeftijd zo’n sterk debuutalbum uitbrengt als Amy Macdonald in 2007 deed met This Is The Life, dan kan het lastig zijn je carrière verdere invulling te geven. De inmiddels 37-jarige Schotse heeft echter een heel duidelijk beeld van wie ze is, wat ze wil en hoe haar muziek dient te klinken. Sterke popliedjes waarbij haar krachtige stem en gitaarspel altijd centraal staan, zonder te veel opsmuk, met net genoeg variatie om een hele plaat interessant te blijven.

Dat resulteert op dit zesde studioalbum onder meer in het meeslepende Trapped, de mooie ballad The Hope en de spannende afsluiter It’s All So Long Ago. Echt baanbrekend wordt het nooit, maar er valt hier geen misser te bespeuren. Net als op het debuut is ook op Is This What You’ve Been Waiting For? de titelsong het hoogtepunt, met een ijzersterk refrein dat zich met geen mogelijkheid uit je brein laat zetten.

