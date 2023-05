Arjen Lucassen’s Supersonic Revolution – Golden Age Of Music (recensie)

Golden Age Of Music staat vol met stoere, midtempo hardrock waar de spelvreugde werkelijk vanaf spat

Leuk om te zien hoe dingen soms ontstaan. Onlangs werd Arjen Lucassen (o.a. Ayreon, Star One, Guilt Machine) door het Duitse blad Eclipsed gevraagd om een cover aan te leveren. Hij koos voor ZZ Tops Heard It On The X. Toen hij tot zijn schrik hoorde dat die al binnen een week af moest zijn, trommelde hij enkele bevriende muzikanten op: gitarist Timo Somers (zoon van Jan Somers, met wie Lucassen ooit in Vengeance zat), zanger John ‘Jaycee’ Cuijpers, toetsenist Joost van den Broek en drummer Koen Herfst. Allemaal zwaargewichten, met wie de klus dan ook geklaard werd. Het verliep zelfs allemaal zo plezierig dat besloten werd om als Supersonic Revolution een compleet album op te nemen met songs in seventies-stijl.

Beste hardrockzanger van de Lage Landen

Het zijn hoofdzakelijk eigen nummers, waarin de voorbeelden wel luid en duidelijk doorklinken. In de vorm van ronkende Hammond-klanken waart de geest van het oude Deep Purple nadrukkelijk rond. Wat vooral geldt voor Burn It Down, een op Smoke On The Water gebaseerd nummer met een tekst vanuit het perspectief van de ‘idiot’ die een vuurkogel afschoot. Goed gevonden. Het album staat vol met stoere, midtempo hardrock waar de spelvreugde werkelijk vanaf spat. En daar komt nog bij dat het muzikaal van een erg hoog niveau is. Somers klinkt ontketend en Cuijpers laat opnieuw horen de beste hardrockzanger van de Lage Landen en omstreken te zijn.

Vier covers vormen de bonus, maar wat mij betreft worden ze met die kwalificatie wat tekortgedaan. ‘Jaycee’ gaat helemaal los in Love Is All uit Roger Glover’s Butterfly Ball terwijl Earth, Wind & Fire’s Fantasy om te bouwen blijkt tot een geweldige rocksong. Een heel aangenaam uitstapje. En goh, wie zullen wij als Lust For Life eens om een cover vragen?

