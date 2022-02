Recensie Star One – Revel In Time

Op het nieuwe Star One-album weet Arjen Lucassen weer het beste uit zijn gasten te halen

Als Arjen Lucassen de behoefte voelt om terug te grijpen op zijn wortels in de hardrock en metal, gebeurt dat doorgaans onder de vlag van Star One. Met Revel in Time doet hij dat alweer voor de derde keer. Grote overeenkomst met zijn reguliere Ayreon-projecten is de indrukwekkende lijst zangers en muzikanten die hij altijd weer weet te strikken.

De Amerikaan Joe Lynn Turner (o.a. Rainbow, Deep Purple) laat in The Year Of ‘41 horen nog altijd een fenomenale zanger te zijn. Leuk is ook dat in hetzelfde nummer een sublieme toetsensolo van de Zweed Jens Johansson te horen is; beiden zaten ooit in de band van de eveneens Zweedse gitaargod Yngwie Malmsteen. Steve Vai soleert zoals echt alleen hij dat kan in het afsluitende Lost Children Of The Universe, waar ook een imposant koor in opduikt. Verder zijn er bijdragen van o.a. Tony Martin (Black Sabbath), Ad Vandenberg, Floor Jansen (Nightwish), Damian Wilson (o.a. Threshold) en John Jaycee Cuijpers. Het aantal bijdragen was uiteindelijk zo groot dat er voldoende overschoot om van Revel In Time een dubbelaar te maken met dezelfde songs, maar andere vocalisten.

Net als op zijn eerdere monsterprojecten weet Lucassen het beste uit zijn gasten te halen, waarbij ze ook de songs toegewezen hebben gekregen die hen op het lijf geschreven zijn. Wat die songs betreft: de hoge kwaliteit daarvan, plus het werkelijk overrompelende geluid, zorgt ervoor dat alles zich toch als een logische eenheid laat beluisteren.

