Barry Hay & JB Meijers – Fiesta De La Vida (recensie)

Barry Hay laat op Fiesta De La Vida horen dat er leven na de Earring is

Het werd aangekondigd als een tropische verrassing van het tweetal dat ons in 2019 al het album For You Baby bezorgde: Barry Hay en JB Meijers. Wie onder de brandende zon erg snel van kleur verschiet, kan gerust zijn. In het titelnummer schettert het koper in de beste Mexicaanse traditie en is de sfeer uitgelaten, maar Fiesta De La Vida heeft ook voor de rock- en popfan genoeg op de menukaart staan.

De opzet is overigens goeddeels hetzelfde als bij de eerste plaat: naast een paar eigen liedjes wordt de toon gezet door covers. De twee zetten de tanden in heel uiteenlopende songs als It’s Not Unusual van Tom Jones, Magic Carpet Ride van Steppenwolf, Spirit In The Sky van Norman Greenbaum en Dancing Barefoot van Patti Smith. Hay zingt ze met veel overtuiging, de arrangementen van Meijers zijn erg mooi – en vooral erg gevarieerd. Het is daarbij aardig dat naast deze redelijk bekende songs ook een pareltje als Indian Rope Man op het album terecht is gekomen, een obscuurder werkje van Richie Havens.

De koperen ploert staat wel weer hoog aan de hemel bij Chuck Berry’s You Never Can Tell, waarover een pittig Tex-Mex-sausje gedrapeerd is. Wie Barry Hay ouderwets wil horen rocken, komt dankzij 20th Century Boy van T. Rex aan z’n trekken. Fiesta De La Vida is een sprankelend album dat laat horen dat er een muzikaal leven na de Earring is.

Bekijk hier meer cd-recensies van muziekblad Lust For Life. Meer lezen over Barry Hay & JB Meijers? In LFL120, vanaf 27 april in de winkels en onze webshop, vind je een uitgebreid interview met het duo!