Barry Hay en JB Meijers komen met nieuw album en show in Ziggo Dome

Barry Hay en JB Meijers zetten hun samenwerking voort met het album Fiesta De La Vida, dat op 22 april verschijnt. De plaat bevat zowel nieuwe composities als covers van o.a. Tom Jones, Chuck Berry en T. Rex. Later dit jaar, op 5 november, geeft het duo ook een concert in Ziggo Dome, Amsterdam.

Fiesta De La Vida is de opvolger van For You Baby (2019), dat uitsluitend bestond uit covers. In Lust For Life 096 vertelde JB Meijers al dat de samenwerking een vervolg zou krijgen: “We willen eigenlijk eigen liedjes schrijven, maar dat moeten we wel goed plannen.” Dat is dus gelukt: op Fiesta De La Vida staan vier nieuwe songs, naast een aantal covers. In een persbericht zegt Golden Earring-frontman Barry Hay: “Eigenlijk werken we heel hard. JB heeft een tomeloze werkdrift en daar laat ik me dan volop in meesleuren. Bovendien wordt er veel gelachen en voor we het wisten hadden we een dubbelalbum, Tataaa!”

Barry Hay & JB Meijers: beste vrienden

JB Meijers is bekend van zijn werk met o.a. The Common Linnets en De Dijk. Over zijn samenwerking met de multi-instrumentalist op For You Baby vertelde Hay in LFL096: “Nummers kiezen die we op de plaat wilden hebben, ging een beetje vanzelf. We hadden een enorme lijst opgesteld, daarna werd het wegstrepen. JB kent gewoon zijn klassiekers!” Meijers zegt op zijn beurt in het persbericht bij Fiesta De La Vida: “Barry is mijn beste vriend. Mind you, ooit was hij die iconische zanger van de allereerste band die ik live zag. Daar denk ik nog maar zelden aan wanneer we samen muziek maken. Dat is zó spontaan en zó verschrikkelijk leuk! Niets is te gek in Barry’s rijke kop en ik loop daar graag doorheen als een kleine jongen in een snoepwinkel.”

Op 5 november spelen Hay en Meijers in Ziggo Dome, waar ze worden bijgestaan door een mariachi-orkest. Ook zal Danny Vera een gastoptreden verzorgen.

