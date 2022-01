Recensie Blaudzun – Lonely City Exit Wounds

Met Lonely City Exit Wounds grijpt Blaudzun je bij de strot

Sinds de succesalbums Heavy Flowers (2012) en Promises Of No Man’s Land (2014) kent heel Nederland Blaudzun, de artiestennaam van de in Utrecht wonende Johannes Sigmond. Na een vroeg experiment met ietwat ingetogen liedjes, summier ingekleurd met banjo en mandoline, maakte Blaudzun al vroeg de overstap naar licht bombastische artpop. Gelukkig maar, want ook anno 2022 laat hij horen dat niemand dat zo goed kan als hij.

Zijn negende studioalbum Lonely City Exit Wounds bevat wederom een aantal heuse kunstwerkjes, kleine verhalen gevat in grootse liedjes vol spanning en drama. Of hij nu de liefde, de dood of een toevallige ontmoeting beschrijft: Blaudzun laat elk onderwerp klinken alsof dat het enige is wat ertoe doet in de wereld. En wat nog altijd even herkenbaar gebleven is: zijn hoge stemgeluid met die karakteristieke snik. Met Lonely City Exit Wounds grijpt Blaudzun je bij de strot, dankzij zijn integriteit als songwriter en de imposant dramatische uitvoering van de songs.

