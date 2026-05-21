Bleachers – Everyone For Ten Minutes (recensie)

Het nieuwe album van Bleachers is nét geen voltreffer

Als er iemand zijn stempel heeft gedrukt op de sound van popmuziek in de 21ste eeuw, is het zanger, schrijver, multi-instrumentalist én producer Jack Antonoff. Van 2022 tot 2024 won hij de Grammy voor ‘producer van het jaar’ voor zijn samenwerkingen met onder anderen Taylor Swift en Lana Del Rey, maar je kunt hem ook kennen van de monsterhit We Are Young met Fun. en sinds 2013 zijn band Bleachers. Op Everyone For Ten Minutes klinkt die laatste – met Antonoff aan de knoppen – precies zoals je hoopt van een groep met een dergelijk cv.

De New Jersey pop-sound van Bleachers is verrijkt met invloeden uit folkrock en soul en opnieuw doordrenkt met heerlijk saxofoonspel van Evan Smith. We Should Talk, You And Forever, Dirty Wedding Dress, Take You Out Tonight – popmuziek zoals ‘ie ooit bedoeld was, om je in te verliezen, op te dansen en van te genieten. Naast deze opgewekte Bleachers klinkt in andere songs echter ook een zwaar melancholische versie van de band, die op dit vijfde album niet tot een coherent geheel weten te komen. Nét geen voltreffer.

