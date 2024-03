Bruce Dickinson – The Mandrake Project (recensie)

Het nieuwe soloalbum van Iron Maiden-frontman Bruce Dickinson is een triomf

Als er een nieuwe soloplaat van Bruce Dickinson aangekondigd wordt, is dat altijd reden om de oren te spitsen. Al was het maar omdat hij in 1997 met Accident Of Birth een album uitbracht dat beter is dan het meeste werk van zijn band Iron Maiden uit die periode, en later. De zanger blijkt op eigen kracht het schrijven van sterke en vooral compacte songs niet verleerd te zijn. Er is ook weer veel goeds te melden over dit zevende soloalbum, zijn eerste sinds Tyranny Of Souls uit 2005. Het is een combinatie van een conceptalbum en een reeks comics waarin een man centraal staat die op zoek is naar zijn identiteit.

Het eerste wat opvalt, is dat Dickinson – halverwege de zestig alweer – alle noten nog altijd moeiteloos pakt. Zoals hij galmt in Many Doors To Hell is niets minder dan indrukwekkend. Toch is The Mandrake Project vooral een triomf vanwege de kwaliteit van de songs. De samenwerking met componist Roy Z levert opnieuw magie op. Veel heavy werk, maar in Resurrection Man, Fingers In The Wounds en Mistress Of Mercy zitten ook accenten uit de folk, oosterse muziek en progressieve rock. Expressieve zang, afwisselende songs, een intrigerend concept en een uitstekende productie. Wat wil je nog meer?

Bekijk hier meer cd-recensies van muziekblad Lust For Life. Meer lezen over Bruce Dickinson? In Lust For Life 138 vind je een uitgebreid interview met de zanger over The Mandrake Project!