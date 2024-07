Cassandra Jenkins – My Light, My Destroyer (recensie)

Cassandra Jenkins levert met My Light, My Destroyer een passend vervolg op de bejubelde voorganger

‘Stick figure Sisyphus/Behind massage parlor window glass/How long will this pain in my chest last?’. In het volmaakte Only One heeft Cassandra Jenkins een korte ontmoeting met Sisyphos, de figuur uit de Griekse mythologie die de goden uitdaagde en voor straf tot het einde der tijden een rotsblok tegen een berg omhoog moest duwen. Het is veelzeggend dat Jenkins zo’n niet te benijden snijboon om raad vraagt, want zelf heeft ze ook lang niet altijd de wind in de rug.

Ze stopte in 2019 als muzikant omdat het niet wilde vlotten met haar loopbaan. Zoals in Lust For Life 142 te lezen is, kwam het via een omweg toch goed en verscheen in 2021 het bijzondere An Overview On Phenomenal Nature. De tour die volgde bezorgde Jenkins vervolgens een burn-out en het werken aan opvolger My Light, My Destroyer dreef de singer-songwriter lang tot pure wanhoop. Goed, er is groter leed in de wereld en bovendien kwam ze ook deze tegenslag te boven. Jenkins’ derde langspeler is daarvan het bewijs. Kalme poëzie, ambienteske rustmomenten, spiritualiteit toucherende field recordings en fraaie popsubtiliteiten maken van My Light, My Destroyer een passend vervolg op de bejubelde voorganger.

Bekijk hier meer cd-recensies van muziekblad Lust For Life. Meer lezen over Cassandra Jenkins? In LFL142 vertelt ze over My Light, My Destroyer.