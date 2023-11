Cat Power – Sings Dylan: The 1966 Royal Albert Hall Concert (recensie)

Cat Power blijft in geest, sfeer en dictie zo dicht mogelijk bij Dylans performance

Cat Power stond in november 2022 op het podium van de Londense Royal Albert Hall en ‘coverde’ daar het concert dat Bob Dylan op 17 mei 1966 in Manchester gaf, maar als The Royal Albert Hall Concert de geschiedenis in ging. Het legendarische optreden dat Dylan-fans kennen van The Bootleg Series Vol. 4. Dezelfde songs, dezelfde volgorde. Het eerste deel akoestisch en het tweede deel met band.

Stel je geen The Analogues-toestanden voor, waarbij iedere noot exact op hetzelfde type gitaar met hetzelfde merk snaren wordt gespeeld als in het origineel destijds. Maar Chan Marshall, zoals Cat Powers werkelijke naam luidt, blijft in geest, sfeer en dictie wel zo dicht mogelijk bij Dylans performance. Dus geen fratsen zoals op haar album The Covers Record uit 2000, toen ze de Stones-klassieker (I Can’t Get No) Satisfaction zong en bewust het refrein oversloeg. In het akoestische deel van het Dylan-concert blijft ze het dichtst bij het origineel. Met de overigens fantastisch spelende elektrische band permitteert ze zich wat meer vrijheden. Fascinerend. Maar wat blijft hangen, is toch vooral het genie van Dylan.

Bekijk hier meer cd-recensies van muziekblad Lust For Life. Meer lezen over Cat Power? In Lust For Life 136 (vanaf 22 november in de winkels) vind je een uitgebreid interview met de zangeres en een coverstory over Bob Dylan!