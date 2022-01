Recensie Cat Power – Covers

Een diverse verzameling songs op eigenzinnige wijze gecoverd door ‘Queen of sadcore’ Cat Power

De naam Cat Power staat na twee erg goede volledige coveralbums en een aantal briljante losse songs bijna synoniem voor covers van hoge kwaliteit. Wel is in de loop der jaren het minimalistische er wel afgegaan. Op The Covers Record uit 2000 gebruikte ze nog alleen haar eigen zang en gitaar. Inmiddels heeft ze een volledige soulvolle band tot haar beschikking, dat maakt de nummers iets minder intiem.

Ook op dit derde coveralbum maakt de ‘queen of sadcore’ zich het songmateriaal volledig eigen. Tegelijkertijd hoor je aan alles dat ze immens respect heeft voor de originele artiesten. Dat is een zeer diverse lijst, met zowel opvallende keuzes zoals Bad Religion van r&b-zanger Frank Ocean en de fifties-hit It Wasn’t God Who Made Honky Tonk Angels van countryzangeres Kitty Wells als logischere songs van o.a. The Pogues, Nick Cave & The Bad Seeds, Iggy Pop, Billie Holiday en Lana Del Rey (die overigens Cat Power als een van haar grote voorbeelden ziet).

De meest bijzondere ‘cover’ is een nieuwe uitvoering van haar eigen song Hate uit 2006, waarvan ze de deprimerende tekst ‘I hate myself and want to die’ omzette naar de verleden tijd en ook hier de summiere originele muzikale begeleiding verving door een volle bluesy sound.

