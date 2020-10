Corey Taylor – CMFT

Als er iets is wat we inmiddels weten van Corey Taylor, is het dat de Stone Sour- en Slipknot-frontman wel van een grapje houdt en geen blad voor de mond neemt (bewijs: vele interviews). Een satirische albumtitel als CMFT – Corey Motherfucking Taylor – is dan ook bijzonder passend voor het eerste soloproject van de Amerikaanse rockmuzikant. Natuurlijk zijn er om te beginnen wat Stone Sour- en Slipknot-invloeden te bespeuren op de achtergrond. Daarnaast helemaal in stijl: eerste single CMFT Must Be Stopped featuring gerespecteerde hiphoppers Tech N9ne en Kid Bookie, en European Tour Bus Bathroom Song, een uptempo punktrack met een hilarische opsomming van teksten die in de plee van tourbussen hangen. Voeg daar ultragevoelige pianoballad Home, het van Rage Against The Machine-invloeden doorvlochten Culture Head en countryrockachtige opener HWY 666 aan toe, en je hebt iets wat anno 2020 een zeldzaamheid is: gewoon een lekkere, goede rockplaat zonder al te veel opsmuk of pretentie.