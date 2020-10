Corey Taylor: ‘Niemand heeft nog een eigen mening’

Liefde, (sociale) media, de huidige pandemie: roep een willekeurig onderwerp en Corey Taylor geeft er zijn ongefilterde mening over. En die onderbouwt hij graag, want niets is volgens hem irritanter dan mensen die geen eigen mening hebben: “Als je klakkeloos overneemt wat anderen zeggen, haha, Jezus Christus… dan is er echt geen hoop voor je.”

Praten met de Slipknot- en Stone Sour-frontman is op z’n minst een avontuur te noemen. Het ene moment vliegt het sarcasme je om de oren, het andere moment verandert hij in een hopeloze romanticus. Corey ‘motherfucking’ Taylor (daarvoor staat de afkorting CMFT, de titel van zijn eerste soloplaat die vandaag verschijnt) staat er dan ook om bekend geen blad voor zijn mond te nemen. Ook niet tijdens interviews. Maar een beetje gek is dat wel, want hij is niet bepaald te spreken over de huidige media.

Wat ben je toch een egotripper, Corey. Zomaar je soloplaat naar jezelf vernoemen!

“Haha! Het is de bedoeling dat het zo overkomt… Sommige mensen begrijpen echt niet wat satire inhoudt. Los daarvan heeft iedereen een ego – en ja, het is zeker belangrijk om daar een beetje op te letten. Ik zal niet ontkennen dat het niet altijd lukt om bescheiden te blijven, maar ik weet zeker dat ik mijn succes niet alleen aan talent te danken heb. Geluk, hard werken en hulp krijgen van de juiste mensen zijn ook factoren die meespelen.”

En toch schijnen veel mensen te denken dat je behoorlijk vol bent van jezelf – bijvoorbeeld in de Reddit-thread ‘I really don’t like Corey Taylor’.

“De laatste jaren heb ik van alles gehoord over mezelf: mensen bekritiseren mijn meningen en politieke visies [Taylor is fel tegenstander van Trump, red.] en er gaan zelfs memes rond waarin ik belachelijk word gemaakt. Maar het grappige is dat dit allemaal heel weinig zegt over wie ik ben als persoon. Ik ben echt niet zo open als ik lijk en dat is een bewuste keuze. Er is een verschil tussen de persoonlijke aspecten die ik laat zien om mensen te vermaken en mijn privéleven. Soms lukt het mensen op het internet om dichtbij te komen, maar ze hebben het nooit helemaal goed. Deze plaat is een middelvinger naar mensen die denken dat ze me doorhebben, maar de plank compleet misslaan.”

Je zegt net dat mensen de satire in je albumtitel niet begrijpen. Mis je vaker een gevoel voor humor wanneer mensen over je praten?

“Absoluut. De huidige generatie journalisten beweert muzikanten en beroemde mensen te willen leren kennen, maar doen het vaak beroerd in de praktijk. Het is alsof ze zelf een conclusie trekken over wie we zijn en vervolgens gaan focussen op aspecten die hun conclusie bevestigen. Dat vind ik lui. Er is zoveel luie journalistiek te vinden momenteel, je ziet zoveel mensen met luie meningen. Ook op sociale media. Ze lezen iets op het internet en gebruiken het direct als argument, om iets te kunnen verklaren. In de clip van CMFT zie je me een worstelriem vasthouden. Ik kan je niet vertellen hoeveel mensen daardoor besloten dat ik stiekem gewoon mijn eigen ‘wrestling theme song’ wilde schrijven. En ik dacht echt: heb je überhaupt geluisterd naar de fucking tekst? Ben je compleet gek geworden? Het is zo’n ontzettend luie conclusie. En dat is het probleem: het internet heeft mensen lui gemaakt. Sterker nog: het heeft mensen zo boos en eigenwijs gemaakt, maar niemand heeft de echte wijsheid in pacht. Niemand heeft een eigen mening. Dus nee, beledigd voel ik me niet.”

Maar het is toch heel menselijk om te zoeken naar verklaringen?

“Het is zeker menselijk – voor een deel. Soms helpt het om naar anderen te kijken als je het zelf even niet weet. Een goed voorbeeld: scholieren die afkijken tijdens een toets omdat ze zelf de antwoorden niet hebben. Tegelijkertijd kun je ook een paar seconden de tijd nemen om zelf een antwoord te formuleren. Maar veel mensen komen zover niet. Ze zoeken niet naar het juiste antwoord, maar naar één antwoord. Zodat ze op z’n minst een mening kunnen hebben. Maar dan denk ik: serieus? Je bent nog te lui om je eigen mening te vormen?! En als je dan ook nog klakkeloos overneemt wat anderen zeggen, haha, Jezus Christus… dan is er echt geen hoop voor je.”

Over meningen gesproken: welk CMFT-nummer is jouw persoonlijke favoriet?

“Oh jee, goede vraag. Het liedje Home komt zeker in aanmerking, dat gaat namelijk over mijn vrouw. Het is het eerste liedje dat ik ooit voor haar heb geschreven. Alles aan haar inspireert me: haar humor, haar kracht en het feit dat ze een geweldig persoon is. Ik wist dat dit een pianonummer moest worden, daarom heb ik mezelf van tevoren piano leren spelen. Het is dus een ontzettend persoonlijk nummer. Black Eyes Blue ook, trouwens. Dat gaat over de eerste keer dat we samen naar Londen gingen. Zij was daar nog nooit geweest. Het was winter, dus het sneeuwde een beetje. Ik weet nog dat we een wandeling maakten in de stad en ik kon mijn ogen niet van haar afhouden; ze nam alles heel gretig in zich op en genoot ervan. Dat was inspirerend op een bepaalde manier, omdat ikzelf Londen nooit op die manier ervaren heb; ik ben er heel vaak geweest, maar was dan veel te druk met werk om de stad echt te kunnen waarderen. Dus zij heeft me echt geleerd om in het moment te leven. Zeker in deze tijden – ik heb geen idee wanneer en of ik weer naar Londen kan…”

Ja, we leven in een moeilijke tijd. Daarover gesproken: je hebt zelf de nodige ervaring met mentale problemen. Heb je een tip voor mensen die daar nu ook veel last van hebben – bijvoorbeeld door de huidige pandemie?

“Het is lastig voor me om advies te geven aan andere mensen aangezien onze situaties erg verschillen. Ik wil niet overkomen als een arrogante of pretentieuze eikel. Er zijn al genoeg celebs die zeggen: ‘oh, je moet gewoon tijd voor jezelf nemen!’ Luister hier, niet iedereen heeft tijd voor zichzelf. Het is voor veel mensen al moeilijk genoeg om een baan te vinden, laat staan tijd te besteden aan hun kinderen wanneer ze al niet bezig zijn met thuis lesgeven. Dus het enige advies dat ik kan geven is het volgende: probeer te denken aan de toekomst, aan het moment dat dit allemaal voorbij is. Heb er vertrouwen in dat we deze ziekte snel onder controle krijgen. Ik heb er vertrouwen in dat we binnen een paar maanden een oplossing hebben. Misschien heb ik het mis. Maar, weet je? Hoop kost helemaal niets.”

Lees de nieuwe LFL (nu in de winkel) voor nóg meer interessante citaten van deze rockheld.

Foto: Ashley Osborn/LFL104