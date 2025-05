Counting Crows – Butter Miracle, The Complete Sweets! (recensie)

Een vitale comeback van Counting Crows

Zo ben je weer terug in de jaren negentig, het tijdperk waarin Counting Crows een immens publiek bediende met geruststellende muziek. Alternatieve rock die zelden echt schuurde in een periode waarin veel rockbands dat juist wel deden. Een nieuwe song als Under The Aurora laat horen dat zanger Adam Duritz en de zijnen moeiteloos de draad oppakken: een mooi liedje, ambachtelijk gespeeld en voorzien van een bloemrijke tekst.

Het is even stil geweest rond het Californische gezelschap, want het vorige volwaardige album Somewhere Under Wonderland stamt uit 2014. In 2021 verscheen wel de ep Butter Miracle, Suite One, die gecompleteerd had moeten worden met een Suite Two. Het kwam daar niet van omdat Duritz niet tevreden was over die songs. In plaats daarvan besloot Counting Crows de vier songs van de ep aan te vullen met vijf nieuwe liedjes en die als Butter Miracle, The Complete Sweets! uit te brengen.

Wie ooit genoot van het zonovergoten vakmanschap van deze band kan naar hartenlust opnieuw toetasten. Het album bevat een negental prachtliedjes, met als uitschieters het powerpop-pareltje Spaceman In Tulsa, terwijl Duritz en co. in het stevige, tekstueel messcherpe Boxcars ook nog even de tanden laten zien. Een vitale comeback van Counting Crows.

