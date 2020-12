Lang bevonden kerstalbums zich een beetje in het muzikale verdomhoekje, maar de laatste jaren wagen steeds meer artiesten uit allerlei genres zich aan een al dan niet feestelijk plaatje. Lust For Life zette z’n kerstmuts op en dook voor u in het kerstrepertoire van 2020!

We namen tien albums onder de loep, waaronder werk van Tori Amos, Dolly Parton, Calexico en Blackmore’s Night. Lees onze recensies hier!