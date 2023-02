dEUS – How To Replace It (recensie)

Op het achtste album tikt dEUS een niveau aan dat op de twee voorgangers niet gehaald werd

Zo gewaagd als in de jaren negentig wordt het niet meer. Toch is het altijd prettig als dEUS zich weer meldt met een nieuw album, laat staan wanneer dat het eerste in elf jaar is. De Vlaamse rockers tikken op How To Replace It bovendien een niveau aan dat op de vorige twee langspelers niet gehaald werd. Een wijziging in aanpak zou daarvan zomaar de reden kunnen zijn. Waar in de studiosessies voor Keep You Close (2011) en Following Sea (2012) gedisciplineerd gepield werd tot alle puzzelstukjes op hun plek vielen, zo was althans de bedoeling, mikte frontman Tom Barman voor How To Replace It op ‘korte, explosieve jams’.

Ze resulteren in een fris en vitaal achtste dEUS-album, ondanks dat Barman een bak ellende uit de privésfeer van zich afzingt. Opvallende aanwezige is Mauro Pawlowksi, die de band in 2016 verliet. In 2021 keerde hij al ‘tijdelijk’ terug als vervanger van de door een beroerte getroffen Bruno De Groote en inmiddels is de topgitarist definitief terug. Het zou overigens best kunnen dat De Groote en Pawlowski allebei te horen zijn op How To Replace It, maar daarover geen woord in de door het label verstrekte albuminfo. Daarin gaat het vooral over Barman. En goed, die heeft dan ook wel weer wat om trots op te zijn.

