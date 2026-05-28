Devin Townsend – The Moth (recensie)

The Moth van Devin Townsend laat zich ondergaan als een Wagneriaanse rockopera

The Moth is een onderneming met meer dan een Nederlands randje. Niet alleen omdat Anneke van Giersbergen opnieuw meezingt op een album van Devin Townsend. De Canadese zanger en muzikant loopt al meer dan tien jaar rond met het idee voor The Moth: een muzikaal avontuur met een belangrijke rol voor orkest en koor, plus allerlei visuele aspecten. Vanwege de omvang ervan kwam het er lang niet van. Na afloop van een akoestisch optreden in Amsterdam werd hij benaderd door de leider van het Noord Nederlands Orkest met de vraag of hij oren had naar een muzikale samenwerking. Het was het laatste zetje dat Townsend nodig had om zich op het langgekoesterde avontuur te storten.

De show beleefde vorig jaar al z’n wereldpremière in de Oosterpoort in Groningen. Nu is er het album. Zoals altijd vormen de teksten bij Devin Townsend een attractie op zich. The Moth verwijst – heel kort samengevat – naar de wijze waarop een mens zich ontpopt tijdens een leven vol uitdagingen. Op zijn vele voorgaande albums schuwde de artiest het grote gebaar nooit, maar op The Moth worden vol overgave alle registers opengetrokken.

Het werkstuk laat zich ondergaan als een Wagneriaanse rockopera met extreme metal en neoklassieke passages als uitersten. Veel elementen zullen bekend voorkomen, zoals de grote verschillen in dynamiek en de intense voordracht van Townsend. Dankzij de koor- en orkestpartijen krijgt alles nog eens een extra laag – en daardoor meer zeggingskracht. Wat ook gebleven is: hoe bombastisch het ook wordt, het gaat nooit ten koste van de bijna altijd bloedmooie melodieën. Zelf rept de maker van zijn levenswerk. Die allure heeft The Moth ook.

