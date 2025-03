Devin Townsend & Noord Nederlands Orkest in De Oosterpoort (fotoverslag)

Het is de ambitieuze rockopera waar Devin Townsend bijna tien jaar geleden al over sprak in interviews: The Moth. Afgelopen donderdag en vrijdag werd ‘ie dan eindelijk uitgevoerd – exclusief in De Oosterpoort, in samenwerking met het Noord Nederlands Orkest. De Canadese zanger/gitarist omschreef het project ooit als ‘this symphony with all these cocks and vaginas and death’, maar om specifieker te zijn: The Moth vertelt het verhaal van de menselijke ervaring van geboorte tot dood, waarbij Townsend een vergelijking maakt met de transformatie van een rups in een mot. Kortom, genoeg ingrediënten voor een spectaculaire show in Groningen, compleet met orkest, band en koor. Bekijk hierboven de foto’s van onze fotograaf Annika Hoogeveen!

Devin Townsend & Noord Nederlands Orkest in De Oosterpoort, Groningen

Gezien op vrijdag 28 maart 2025

Foto’s door Annika Hoogeveen

