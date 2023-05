Dropkick Murphys – Okemah Rising (recensie)

Dropkick Murphys is misschien wel de beste groep om de boodschap van Woody Guthrie te verkondigen

Dropkick Murphys mag dan al bijna dertig jaar bestaan, het bekendste nummer van de punkband is nog altijd I’m Shipping Up To Boston uit 2005 – ongetwijfeld mede dankzij zijn plek op de soundtrack van Martin Scorsese’s iconische film The Departed. Wat niet iedereen zal weten, is dat de tekst niet bij de band zelf maar uit de pen van folklegende Woody Guthrie vandaan komt. Eerder dit jaar verscheen This Machine Still Kills Fascists, een volledig album geïnspireerd op de songteksten van de grote held van Dropkick Murphys, en nu volgt zelfs een tweede: Okemah Rising.

Aan bronmateriaal geen gebrek, zo blijkt, en de teksten van Guthrie over sociale onrechtvaardigheid en politiek machtsmisbruik vinden ook in de hedendaagse maatschappij gehoor. Dropkick Murphys is misschien wel de beste groep om deze strijdbare boodschap te verkondigen – in nummers als Hear The Curfew Blowin en Rippin Up The Boundary Line – maar ook de menselijkheid voorop te stellen in een song als Watchin The World Go By. Alleen jammer dat die grote hit in een nieuwe versie juist wat aan kracht heeft ingeboet.

