Eels – Eels Time! (recensie)

Het was even flink schrikken toen Mark ‘E’ Everett vorige maand een foto van zijn ontblote bovenlijf op zijn website plaatste, waarbij er een gigantisch litteken op zijn borstkas zichtbaar was. Bij een routineonderzoek naar zijn hart bleek hij een aneurysma in zijn aorta te hebben, wat – als het niet bij toeval ontdekt was – binnen enkele maanden tot zijn dood had kunnen leiden. Een ingrijpende openhartoperatie en een revalidatieperiode later dook Everett de studio in voor alweer het vijftiende Eels-album, de opvolger van Extreme Witchcraft uit 2022.

Voor wie denkt dat ‘s mans bijna-doodervaring tot geheel nieuwe muzikale inzichten heeft geleid: nopes. Eels Time! is ‘gewoon’ een typisch Eels-album: een dozijn slimme indierocksongs met hier en daar wat elektronische elementen, Everetts uit duizenden herkenbare rasperige zangstem en subtiele details – zowel tekstueel als muzikaal – die pas na een aantal luisterbeurten opvallen. Over de gehele linie is Eels Time! wederom niet zo sterk als Beautiful Freak (1996), Daisies Of The Galaxy (2000) of Blinking Lights And Other Revelations (2005), maar het akoestische bijna-titelnummer Time en het beklemmende Haunted Hero zouden niet misstaan hebben op die klassieke Eels-albums. En laten we bovenal blij zijn dat Everett überhaupt nog onder ons is.

