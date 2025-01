Franz Ferdinand – The Human Fear (recensie)

Het beste album van Franz Ferdinand sinds het debuut uit 2024

Op voorganger Always Ascending (2018) verkenden de mannen van Franz Ferdinand meer dan ooit de disco- en synthpopkant van hun muziek. Dat had een uitstekend album kunnen opleveren, maar vanwege het wat achterblijvende songmateriaal eindigde het resultaat in de middenmoot. Tijd voor revanche! Want om maar meteen met de deur in huis te vallen: The Human Fear is het beste album dat de band sinds het debuut uit 2004 maakte. En dat komt vooral omdat de heren ongegeneerd Franz Ferdinand durven te zijn.

De originaliteitsprijs zal deze plaat dan ook niet winnen, want bijna elk nummer heeft een zweem van ‘dit hebben we toch al eens van ze gehoord?’ over zich. Dat klinkt misschien negatief, maar is het zeker niet: Franz Ferdinand is nu eenmaal op zijn best met een compromisloos eigen geluid. Gecombineerd met het aanstekelijke enthousiasme en de uitstekende songs die The Human Fear te bieden heeft, levert dat een heerlijk album op.

