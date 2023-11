Mr. Joe Jackson Presents: Max Champion In “What A Racket!” (recensie)

Een aardige curiositeit in de discografie van Joe Jackson

Liefhebbers van Engelse muziek uit de vroege twintigste eeuw kennen wellicht Harry Champion, ster in het ‘music hall’-genre en beroemd geworden met volkse meezingers als I’m Henery The Eighth, I Am en A Little Bit Of Cucumber. Muziek die sporen naliet tot in het werk van The Bonzo Dog Band en The Kinks in de jaren zestig. Joe Jackson, de Engelse singer-songwriter en muzikant die vooral rond 1980 ook in ons land hoge ogen gooide, zegt een dozijn partituren te hebben gevonden van de altijd obscuur gebleven en mogelijk met Harry verwante muzikant Max Champion. Liedjes die hij nu zelf met een twaalfkoppig orkest voor het eerst heeft opgenomen.

Het levert grappige, nostalgische nummers op met titels als Dear Old Mum en The Bishop And The Actress. Muziek die goed is uitgevoerd en in het pre-Googletijdperk zou je misschien nog een moment hebben gedacht dat die Max echt heeft bestaan. Nu is het een aardige curiositeit in de discografie van Jackson.

