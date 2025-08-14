John Fogerty – Legacy: The Creedence Clearwater Revival Years (recensie)

De overwinningsroes van John Fogerty

John Fogerty is op z’n tachtigste nog altijd gezegend met de enige echte rock & roll-stem. Een stem zoals God die had bedoeld toen hij de rock & roll schiep. Dat bewijst Fogerty eens te meer met dit nieuwe album, waarop hij samen met zijn zoons Shane en Tyler twintig nummers uit zijn Creedence Clearwater Revival-periode nieuw leven heeft ingeblazen. Hij speelt ze nog met net zoveel bravoure en enthousiasme als waarmee hij ze destijds voor het eerst aan vinyl toevertrouwde. CCR ging al in 1972 ter ziele, maar de Fogerty-composities Down On The Corner, Bad Moon Rising, Green River en Proud Mary hebben het eeuwige leven.

De zanger/gitarist heeft met zijn stem en liedjes ooit een belangrijk hoofdstuk toegevoegd aan de geschiedenis van de rock & roll en daar plukt hij anno 2025 nog steeds de vruchten van. Zonder dat hij ook maar een letter hoeft te herschrijven. Het moet voor Fogerty trouwens als een overwinning gevoeld hebben om al deze oude nummers opnieuw op te nemen: meer dan een halve eeuw heeft hij geknokt om de rechten terug te krijgen. Rechten die hij in een wurgcontract met muziekproducent Saul Zaentz was kwijtgeraakt. Fogerty ging ermee naar bed en stond ermee op.

Zure levensles

Toen ik dik twintig jaar geleden bij hem op de thee was, begon hij er telkens weer over. Zo vertelde hij dat hij net naar het graf van Robert Johnson was geweest en daar een ‘luide discussie’ met zichzelf had gevoerd over de vraag of het nog wel zin had om door te procederen en zijn leven te laten vergallen. “Het feit dat ik enorm ben genaaid door managers en advocaten toen ik jong was, is mijn zuurste levensles”, zei hij.

Maar eind goed, al goed: toen Fogerty twee jaar geleden op het Holland International Blues Festival in Grolloo optrad, nam hij uitgebreid de tijd om met zijn publiek het glas te heffen op het feit dat hij na al die jaren procederen weer de rechtmatige eigenaar is van zijn eigen liedjes. Je zou dan ook kunnen zeggen dat hij deze plaat in een soort overwinningsroes heeft gemaakt. Daarom klinkt hij ook zo geïnspireerd.

