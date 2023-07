Joni Mitchell – At Newport (recensie)

De onverwachte live-comeback van Joni Mitchell

Een comeback van Joni Mitchell leek uitgesloten sinds ze in 2015 getroffen werd door een zware hersenbloeding. Toch wist singer-songwriter Brandi Carlile haar idool over te halen weer eens een microfoon in handen te nemen voor een optreden tijdens het Newport Folk Festival, waar Mitchell in 1969 voor het laatst op het affiche prijkte.

Samen met een groep musicerende bewonderaars die zich voor de gelegenheid The Joni Jam doopte, deed ze in juli 2022 een bescheiden greep uit haar ontzagwekkende oeuvre: van evergreens als Both Sides, Now en een ietwat rommelig gebracht Big Yellow Taxi tot later werk als Shine. Mitchells stem belandde met de jaren in een zowaar nog lager register dan op haar laatste studioalbums, maar haar wat fragiele zang droeg alleen maar bij aan het emotionele gehalte van wat Carlile terecht een historische set noemde. Vooral tijdens een cover van het aloude Summertime bleek echter dat er nog steeds een capabele jazz-zangeres in de bijna tachtigjarige Canadese schuilt.

In meerdere uitvoeringen op deze officiële concertregistratie neemt Mitchell genoegen met een bijrol, terwijl ze haar jongere collega’s laat sprankelen: Celisse in Help Me, Taylor Goldsmith (Dawes) in Come In From The Cold en Carlile in een intens ontroerend A Case Of You. ‘Love is touching souls’, klinkt het in het laatstgenoemde nummer. Wanneer Carlile en Goldsmith de volgende regel ‘Surely you’ve touched mine’ zingen, lijken ze die woorden met oprechte dankbaarheid te richten aan de dame die deze en zoveel andere artiesten blijft inspireren.

